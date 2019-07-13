山東開展醫療服務價格重點治理工作

中評社北京7月13日電／記者從山東省市場監管局獲悉，為加強醫療服務價格監管，解決人民群眾“看病貴”問題，山東日前在全省範圍內部署開展醫療服務價格重點治理工作。將重點治理醫療機構存在的違反規定自定收費標準、只收費不服務或少服務等情況。



據山東省市場監管局相關負責人介紹，本次重點治理工作實行分級負責，山東省市場監管局負責對部屬、省屬醫療機構進行檢查，各地市負責組織對本市及縣（市、區）醫療機構的檢查工作。檢查嚴格按照“雙隨機一公開”要求，開展隨機抽查。同時，結合群眾投訴舉報反映問題對非公立醫療機構、疾病預防控制中心和血站等其他醫療機構進行檢查。



此次治理工作重點針對公立醫療機構的醫療服務價格項目規範執行情況、一次性醫用耗材收費執行情況、檢查檢驗的價格與收費執行情況、明碼標價與收費公示執行情況進行核查。例如，醫療衛生機構是否按規定的醫療服務項目和標準收費，有無違反規定自立項目、自定標準收費，以及醫療機構銷售高值植（介）入類醫用耗材，有無超過規定的價格水平或加價率銷售。



據悉，山東省市場監管局目前已對3家山東省屬醫院開展了試點檢查，下一步，市場監管部門將梳理治理工作中發現的問題，曝光典型案例，提高檢查威懾力。此次重點治理工作將於11月30日結束。



（來源：新華網）