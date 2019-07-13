全台行最後一站　台銘：得天下者要先得彰化

郭台銘全台行最後一站來到彰化，拋出“得天下者，要先得彰化”。（中評社 林谷隆攝） 中評社彰化7月13日電（記者 林谷隆）爭取中國國民黨2020提名的鴻海集團創辦郭台銘13日下午來到彰化鹿港護聖宮參拜，廟裡廟外湧入上百位郭粉到場，前彰化縣長卓伯源、前台中市副市長徐中雄等政壇人士也到場力挺，在人潮的簇擁下，郭台銘表示，彰化縣是他全台走透透的最後一站，他將此放在壓軸，是因為卓伯源縣長告訴他“得天下者，要先得彰化”，民調剩下最後兩天，希望彰化鄉親支持他。



前彰化縣長卓伯源、前台中市副市長徐中雄等藍營政壇人士也現身力挺，人群中還看到民進黨彰化福興鄉區黨部主委、福興鄉民代表鄧厚根站在郭身旁，且全程陪同，引起焦點關注。



中國國民黨2020初選電話民調在7月8日至14日進行，為期7天，每晚6點到10點，這次民調方式採全市內電話，並在15日公布結果，參選人包括高雄市長韓國瑜、鴻海集團創辦人郭台銘、前黨主席朱立倫、孫文學校總校長張亞中、前台北縣長周錫瑋等五人。



郭台銘13日下午2點來到鹿港彰化護聖宮參拜，郭還沒到場就有超過百餘位郭粉來到現場等候，他們手上拿的小旗幟或是自製的看板，當郭下車立即高喊“郭台銘凍蒜”、“支持郭台銘，台灣一定贏”，郭在人群的簇擁下迅速走進廟裡參拜。



到場陪同的政壇人士，包括前彰化縣長卓伯源、前台中市副市長徐中雄及彰化鹿港地區的基層里長、黨代表，民進黨彰化福興鄉區黨部主委、福興鄉民代表鄧厚根也現身在場，引起媒體關注。



郭台銘表示，初選民調雖然還有兩天，但彰化是他雙北市以外，外縣市的最後一站，他將彰化放在壓軸，這是因為卓伯源縣長告訴他“得天下者，要先得彰化”，所以他來彰化瞭接地方的需求與期待，希望彰化鄉親能支持他。



他看著到場的民進黨彰化福興鄉區黨部主委鄧厚根說，媒體都在關注有民進黨朋友到場，這沒有什麼關係，大家都應該統一一起來拚經濟。他跟彰化結緣，也是因為卓伯源縣長推薦他到彰濱工業區投資，當然因為手續問題，後來那個案子沒有成功。



郭也提到，台灣需要拼經濟，他如果說能夠代表國民黨出線，贏得2020大選，一定會全力拼經濟。