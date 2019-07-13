日本向韓方表示加強出口管制不違反WTO規定

中評社香港7月13日電／】關於日本對韓加強半導體材料出口管制，日韓兩國政府12日在東京都內召開了工作級別的首次會議。據日本政府相關人士稱，日方已向韓方說明這僅是安全保障方面對國內運用的調整，並非政治性的對抗措施，主張不違反世界貿易組織（WTO）規定。韓國官員在會議後強調稱，對於日方的主張“完全無法理解”。韓聯社援引韓國政府相關人士的話報道稱：“（韓方在會議上）要求取消措施。”



早日解決問題之路依然不明朗，事態的長期化不可避免。



共同社消息，此次是日韓首次圍繞加強管制召開會議。日方在會談後說明稱“帶著誠意回答了韓方的提問，我們認為已得到充分理解”，表示韓方未要求取消措施，始終只是確認了事實關係。



會議下午從2點左右開始，大幅超過原定計劃，持續約5個半小時。除會議伊始部分外，為閉門召開，韓方由負責貿易安全保障的課長等，日方由經濟產業省負責貿易管理的課長等出席。



日本政府有關此次措施舉出的理由包括，兩國間信賴關係因韓方對原被征勞工問題等的應對而受損、面向韓國的出口管理方面發生了不妥事例。



日方當天就原因說明稱，韓方的審查體制薄弱以及雙邊政策對話已在一定時期內沒有舉行。此外也向韓方告知，成為加強管制原因的“不妥事例”是關乎日韓間貿易的事例。



此次會議應韓方要求召開，據悉日方以已經充分說明為由，表示現階段沒有與韓方召開下一輪會議的計劃。



圍繞日韓關係，島根縣出雲市的出雲機場和韓國金浦機場間的包機航班暫時停飛等，加強管制也對民間交流產生了影響。