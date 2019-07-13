韓國望借美國之手施壓日本讓步

中評社北京7月13日電／隨著韓日貿易糾紛加劇，韓國提醒美國：日本出口管制措施不僅傷及韓國企業，而且損害美國利益。



一些分析師認為，韓國希望借助美國之手施壓日本讓步。然而，一些日本官員推測美國無意插手日韓糾紛，“就像日本不會斡旋美國與墨西哥糾紛”。



【預期連鎖衝擊】



韓國外交部長官康京和10日晚在電話中告訴美國國務卿邁克·蓬佩奧，日本針對韓國的出口管制不僅損害韓國企業利益，而且可能影響全球供應鏈、危及美國企業利益。



韓國外交部聲明說，康京和向蓬佩奧表達擔憂，指認日方舉措不僅對“韓日雙邊關係”不利，而且會損及“韓美日三邊合作”。



蓬佩奧回應說，他理解康京和所述關切，兩人均認同有必要加強美韓日三邊溝通。



日本經濟產業省本月1日宣布，將對出口韓國的半導體工業材料加強審查和管控並將韓國排除在貿易“白色清單”以外。受到出口限制的材料主要是氟聚醯亞胺、抗蝕劑和高純度氟化氫，用於智能手機、芯片等製造產業。



分析師認為，三星電子有限公司、SK海力士公司等多家企業將受衝擊，而它們向美國蘋果公司等多家企業供應芯片，預期會產生連鎖反應。



韓聯社報道，韓國青瓦台國家安保室第二次長金鉉宗11日抵達美國，打算會晤美國白宮官員和國會議員，主要議題包括日本對韓出口管制措施。

