民航擬禁止機票默認搭售

中評社北京7月13日電／機票搭售、退改簽難等民航領域旅客投訴較多的問題有了更明確的規範。日前，民航局公布《公共航空運輸旅客服務管理規定（徵求意見稿）》，向社會公開徵求意見。其中明確禁止機票默認搭售；因承運人原因導致航班取消、延誤，或旅客因傷病要求客票改期或因死亡要求退票，不得收取變更費用和票價差額。



超售屬非自願退票要給補償



明明只想訂機票，卻被默認搭售了一系列保險、酒店券等附加產品，不僅多花了錢，而且用處不大。針對當前互聯網機票銷售中出現的“搭售”等不規範行為，《規定》明確承運人或者航空銷售代理人在銷售客票時，搭售其他商品或服務的，應當以顯著方式提請購票人注意，不得將搭售商品或服務作為默認同意的選項。



超售是國內外航空公司的普遍市場行為，且旅客對超售方面的關注和投訴也比較多。今年5月，吉祥航空曾在官方微博上發布一則“關於超售處置情況的說明”稱，一班上海至深圳的航班實際超售7人，工作人員為這7名超售旅客免費簽轉至後續吉祥航空或外航航班，同時為每位乘客賠付800元超售補償。



《規定》明確，因超售導致實際乘機旅客人數超過座位數時，承運人應尋找自願放棄行程的旅客，未能尋找到足夠的自願者時，再根據優先登機規則確定旅客。“優先登機規則可以考慮的因素包括但不限於旅客辦理乘機登記手續的時間、旅客所支付的票價、後續航班銜接、常旅客身份、殘疾人等特殊旅客的需求等。”民航局相關負責人說。



同時，承運人應當按照超售處置規定向被拒絕登機旅客給予補償，並提供相關服務。旅客要求退改簽，應當按照旅客非自願變更客票或者非自願退票辦理。



延誤改簽不得收取票價差額

