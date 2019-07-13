香港海關查獲冒牌疫苗　兩人被捕

中評社北京7月13日電／香港海關12日宣布，香港海關與衛生署日前採取聯合行動，突擊搜查了一所位於觀塘的醫務中心，查獲市值約28萬元港幣的冒牌疫苗。



據介紹，衛生署日前接投訴，指有醫務中心使用懷疑有問題的子宮頸癌疫苗，並可能涉及冒牌貨。香港海關與衛生署在初步調查後，採取聯合執法行動，查獲了這批懷疑冒牌疫苗。1名醫務中心男董事和1名男職員被捕。



香港海關提醒消費者應小心選擇信譽良好的醫務中心，如懷疑疫苗是冒牌貨，應先向有關商標持有人或其代理商查詢。



（來源：國際在線）