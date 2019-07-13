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索馬里酒店爆炸案死亡人數上升至12人
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2019-07-13 16:59:59
中評社北京7月13日電／據外媒報道，消息人士表示，12日在索馬里南部城市一酒店發生的爆炸襲擊已造成至少12人死亡。
據此前報道，索馬里軍方人士12日說，索南部城市基斯馬尤當晚遭到恐怖襲擊，一夥不明身份武裝分子當天在基斯馬尤市中心麥地那酒店入口處發動汽車炸彈爆炸襲擊，隨後闖入酒店並與索安全部隊交火。
極端組織索馬里“青年黨”當天宣稱製造了這起襲擊事件。
據悉，索馬里“青年黨”是與“基地”組織有關聯的極端組織，近年來在索馬里及其鄰國多次發動恐怖襲擊。
（來源：中新網）
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