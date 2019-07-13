初選添變數？郭拋：國民黨應將綠營灌票扣掉

郭台銘受訪。（中評社 林谷隆攝） 中評社彰化7月13日電（記者 林谷隆）中國國民黨2020初選民調結果即將在15日出爐，爭取出線的鴻海集團創辦人郭台銘13日受訪表示，他在上午才收到通知，禮拜一行程都已經排好了，目前既定的行程是不會到黨中央。郭還語出驚人說，他要向國民黨提個建議，應該把民進黨灌票都扣除掉，初選民調就不會失真，不管怎麼樣，他一定會等到禮拜一，再來做決定。



中國國民黨2020初選電話民調在7月8日至14日進行，為期7天，每晚6點到10點，這次民調方式採全市內電話，並在15日公布結果，參選人包括高雄市長韓國瑜、鴻海集團創辦人郭台銘、前黨主席朱立倫、孫文學校總校長張亞中、前台北縣長周錫瑋等五人。



國民黨初選民調將在15日上午8時拆封統計民調資料，預計將在當天上午11時於國民黨中央黨部召開記者會，宣布初選民調勝出者。五位參選人中，除了郭台銘表態不會到場，朱立倫也說民調公布結果後，他自己會安排舉行記者會，他不會到黨中央，將由代理人出席。



郭台銘13日下午出席“彰化台銘之友會”成立大會，超過6百位支持者到場，讓郭情緒亢奮，一到場就跑上選舉戰車，揮舞青天白日旗幟壯聲勢。接受媒體聯訪時，被問到禮拜一會不會到黨中央看民調結果出爐？郭表示，我們今天早上才收到通知，他禮拜一的所有行程都已經安排好了，現在還要回去調整看看，目前既定的行程是不會（到黨中央）。



媒體接著問，是否可能“脫黨參選”？郭則說，先看禮拜一的結果怎樣再說，“你們怎麼認為我一定會輸！”



郭台銘接著說，今天他要向國民黨提個建議，應該把民進黨灌進來的，都扣除掉，他覺得這東西（初選民調）就不會失真，這是個玩笑話，但不管怎麼樣，他一定會等到禮拜一，再來做決定。他還在拼最後的兩天，他認為自己還是有希望。