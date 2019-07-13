中比科技園為中國和比利時合作注入新動力

中評社北京7月13日電／比利時南部瓦隆大區的新魯汶市，坐落著中國在歐洲投資的第一個綜合性科技園區——中比科技園（CBTC）。作為中國在比利時的最大投資項目，這裡匯聚了一些中國高新技術企業，致力於搭建中國和歐洲企業合作的服務平台及工作基地。



作為比利時在建的最大科技服務平台，中比科技園重點聚焦生命科學、信息通訊和智能製造三大產業方向。目前已有50餘家中比企業入駐中比科技園內。作為河南省唯一一家成功入駐中比科技園的企業，河南匯博醫療股份有限公司董事長朱天剛認為中比科技園為企業的發展提供了重要幫助。朱天剛說：“我們在科技園得到的不僅僅是一個辦公場地，更多的是新的供應商、新的工作夥伴。一個中國企業能很快在歐洲註冊下來，而且能開展業務，我想這就是我們科技園給我們帶來的增值服務，相信通過科技園對我們的支持，能為我們帶來在未來能很快成長和快速發展的機會。”



中比科技園執行總裁張敏容表示，中比科技園不僅是對中國科創企業有吸引力，它也同樣以它的優勢吸引著比利時當地企業。她說：“中比科技園的區位是不錯的，而且它的科技生態環境、產業鏈已經非常完善了，更有中國的大市場，毫無疑問對它是有吸引力的。中國現在的經濟和科技發展是火車頭，你要發展就要乘快車。他們可以看得到，去中國發展的企業的成功率有多麼高。最後，選擇我們還是安全的，他們不用去一個完全陌生的地方，他就覺得我們是一個非常好的平台和機遇。在家門口就可以做大生意。”



在中比科技園工作以來，張敏容對比利時給予中小企業的支持深有感觸。她說：“比利時為什麼這麼有科技的實力、創新的實力？大學和政府全部支持小微企業。實際上要扶植創新就要從源頭抓起，政府的力量永遠應該在前端。”



中比科技園剛剛成立的時候，當地居民對此有很多不了解和擔憂，中比科技園組織的與居民的交流活動，還有親身去過中國或者與中國有過往來的居民現身說法，一點點打消了居民的擔憂。執行總裁張敏容深深體會到文化和教育交流這些軟環境對中比合作的重要性。她稱：“一方面實實在在地投資，真正造福當地，一方面要讓別人了解你文化交流、交往和影響等方面的軟環境，這太重要了。”



（來源：國際在線）