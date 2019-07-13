拋富人稅工商界緊張　郭台銘兩度說明消毒

郭台銘日前拋出“富人稅”引發議論，13日下午來到彰化拜票時，兩度說明與澄清。（中評社 林谷隆攝） 中評社彰化7月13日電（記者 林谷隆）爭取中國國民黨2020提名的鴻海集團創辦郭台銘13日下午來到彰化拜票，因為日前拋出“上任後，要課徵富人稅”，引發工商界議論，郭在彰化兩度說明，他澄清提出的富人稅不是要查大家的稅，也不是要擾民，富人稅只有繳稅前1000名，還會發給獎狀，他也以自己過去40年在台灣繳了4000億稅為例，強調“希望繳稅是光榮的！”



國民黨2020初選民調最後第2天，郭台銘13日下午在彰化安排三場行程，先是到鹿港護聖宮參拜，並與彰濱工業區廠商代表座談，隨後趕到員林市，出席彰化台銘之友會成立大會，最後一站是晚間回到彰化市區，出席彰化青溪總會餐敘活動。



因為之前拋出要查“富人稅”，引發工商業界議論，郭台銘特別在與彰濱工業區業者座談時，與彰化台銘之友會前，兩度對富人税說明與澄清。



郭台銘表示，彰化員林是台灣中小企業的發源地，有很多有錢人，他要說明拋出的“富人稅”，對象只有全台收入第一名到第1000名，前1000名繳富人稅發給獎狀，好比蔣經國時代繳稅前100名就給獎狀，“希望繳稅是光榮！”



他強調，不是要查大家的稅，只針對繳最多的前1000名，作法很簡單，不會去查稅，他絕對不會擾民，因為他知道做生意最怕查稅，“過去40年，我在台灣繳了4000億的稅，錢怎麼賺的？都是外銷賺的。若讓他當選“總統”，要擴展外銷，把錢賺回來，全力拚經濟，觀光、內銷產業都會得到發展。



郭呼籲，所有有錢人要多繳稅，因為賺得越多，繳得越多，這就是抽稅正義，今天你如果不賺錢，也被會被抽稅，這就是量能課稅的原則。他會帶大家拼經濟，讓大家賺更多，大家多繳稅，政府才可以做更多福利。如果餅做不大，政府沒有稅收，地方的財源也得不到挹注，希望大家可以理解。