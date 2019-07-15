哥大東亞所七十周年 北京中心活動多彩

Keith Bradsher分享經驗（中評社 郭至君攝） 中評社北京7月15日電（記者 郭至君）今年是紐約哥倫比亞大學東亞研究所（Weatherhead East Asian Institute）建立70周年，為慶祝這一大日子，哥大全球各地的中心都策劃舉辦了多種的講座和活動。7月13日，哥大東亞所所長林郁沁（Eugenia Lean）、哥大全球中心北京創始主任呂曉波以及紐約時報資深記者、上海分社社長、普利策獎獲得者Keith Bradsher共同在哥大全球北京中心舉辦了“報道亞洲”的相關講座，吸引了各界人士參加。



林郁沁首先表示，在過去70年裡，我們一直在擴充東亞研究領域，從最早的以中國和日本研究為主到目前包含韓國、中亞和東南亞的研究。2019年，我們有很多活動來慶祝70周年紀念所的成立和它在東亞研究領域的創新。今天的活動是我們周年紀念中非常重要的一部分。我們非常感謝哥倫比亞全球中心邀請我們並和我們一起讓今天的活動得以舉辦。今天恰好也是他們的十周年紀念日。我們能夠在中國舉辦今天的活動對我們來說意義非凡，因為它讓我們能夠和我們的許多校友重新取得聯繫，這裡有以前的專業研究員、訪問學者和畢業生。



哥大全球中心北京創始主任呂曉波致辭表示，很高興再次回到北京中心，很難想象，我們當年用一個手機號碼註冊並建立起這個中心，到現在已經有10年時間了，它從一間小辦公室發展成了200平方米的中心。今天看到充滿生氣的中心，我非常高興。我由衷地祝賀這裡的員工們的成功。今年是東亞研究所成立70周年，這也是我和老朋友們再次取得聯繫的好機會。今天我們要討論的話題是“報道亞洲”，這是關於媒體的。特別是對於學習政治學的人和不斷在亞洲與美國之間穿梭的人來說，認為媒體是美國自由、民主所剩不多的支柱之一，是不誇張的。因為，我們知道，隨著民粹主義的興起和對媒體的反對，還有假新聞對受眾的影響，媒體似乎成了人民的敵人。“我經常說我就是個新聞成癮者，作為大眾的一部分，我們真的需要信息，需要新聞報道，它們可以建構我們的觀點。中國的學生、受眾和美國的受眾都認為媒體應該是有觀點的。媒體確實是有觀點的，但是我還是認為媒體對我們來說是很重要的，因為我們需要信息。我們可以做判斷，無論我們是否知曉相關信息，我們要憑借判斷生活。我們可能不喜歡，但我們需要知道，這就是為什麼媒體如此重要。”呂曉波說。



Keith Bradsher則跟在場聽眾分享了許多他採訪報道中的幕後故事，還就中美貿易摩擦，以及中美媒體之間的媒體交流合作等問題回答了現場聽眾們的疑問。



哥倫比亞大學全球中心的建立源自哥大校長李·布林格對哥倫比亞大學全球戰略的洞見，2009年至今，哥倫比亞大學已經在全球九個國家和城市建立了全球中心。哥倫比亞大學全球中心 | 北京成立於2009年3月，作為哥大在華官方行政機構，哥大北京中心旨在將哥倫比亞大學帶到中國，加強哥大與中國的學術交流與合作，同時也將中國的最新發展動態和人才帶回到哥大的校園中，催生新的學習和研究。中心的核心項目主題包括藝術與文化、工程與應用科學、城市規劃與公共健康，能源與可持續發展，以及創新創業等。



北京中心舉辦各類公開的對話和講座活動，邀請來自哥倫比亞大學的教授和當地專家共同參與廣泛的話題討論；各類學生項目活動，旨在為在華的哥倫比亞大學本科生、研究生、學者和校友提供交流的平台，包括學生學習項目工作坊、新生行前交流會、新生與校友聯誼活動等；同時支持校友舉辦的各類學術交流和聯誼等活動。