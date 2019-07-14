中評關注：組勝利者聯盟　郭柯合作有默契？

郭台銘13日下午來到彰化鹿港護聖宮參拜，巧合的是，柯文哲在四天前才來過。（中評社 林谷隆攝） 中評社彰化7月14日電（記者 林谷隆）爭取中國國民黨2020提名的鴻海集團創辦人郭台銘13日下午來到彰化鹿港護聖宮參拜，巧合的是，柯文哲在四天前才來過，當時也是先拜廟，後與彰濱工業區廠商代表座談，兩人行程如出一轍，地方人士笑稱“真是心有靈犀！”當被問到郭韓合作將成全台最大尾勢力，郭台銘沒拒答，竟然還說高興大家有這樣的建議，在2020大選組成“勝利者聯盟”是他的目標，郭柯合作似乎已有默契。



無黨籍台北市長柯文哲在7月9日下午由前台聯黨“立委”黃文玲等柯系人馬陪同下，第三度來到彰化鹿港護聖宮參拜，當時廟方還沒接獲郭台銘來訪的通知，就在12日下午，郭辦就敲定這項行程。



更有趣是，無黨籍柯文哲與國民黨籍郭台銘，相差四天來參拜護聖宮時，民進黨彰化福興區黨部主委鄧厚根都到場陪同，藍綠白來到護聖宮，似乎都會走上合作一途。



郭台銘以護聖宮玻璃建廟為喻，強調他來玻璃媽祖廟參拜就是要表現自己做事透明，若有機會施政，政策過程透明化，要求官吏清廉執政。這“廉政透明”正好是柯文哲的施政特色，公開線上徵才、率先公布競選明細，都在台灣是創舉，郭這席話有將柯捧成樣本的味道。



當媒體在“彰化台銘之友會”成立大會前，詢問已經有輿論拋出郭台銘與柯文哲合作，將是全台最大尾的勢力？



郭台銘尚在國民黨初選階段中，聽到這個問題，竟然沒有否認或拒答，反而說他很高興大家有這樣的建議，任何的選項，他們都會列入考量，只要能夠在2020大選組成“勝利者聯盟”，能夠保住“中華民國”，讓台灣在全世界發亮發光，這就是他的目標。



郭還特別提到，明天他將由台北市議長陳錦祥陪同，一起上戰車在台北掃街拜票，拼國民黨初選的最後一天，特別留在台北，郭台銘的下一步，無論是“郭柯配”，還是“柯郭配”，可能都是他的口中2020大選“勝利者聯盟”的組合。