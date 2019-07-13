林飛帆將接民進黨副秘書長

中評社台北7月13日電／中央社報道，知情人士今天指出，太陽花學運領袖林飛帆將接任民進黨副秘書長，15日人事發布後就上任，蔡英文、“總統府”秘書長陳菊近期都和林飛帆見過面，也很高興林飛帆加入民進黨團隊。



民進黨秘書長羅文嘉今天受訪時僅說，對於任何人事，經過最後確認之後，才能對外發布。



民進黨前副祕書長徐佳青日前離職後，遺留下副祕書長職缺。知情人士指出，徐佳青在去年九合一選舉後，就想隨當時的黨主席蔡英文辭職而離開黨職，後來為了“立委”補選等事宜被留任。



據了解，羅文嘉當時在尋找接替徐佳青人選時，就曾探詢林飛帆的意願，但林飛帆基於與時代力量較有淵源，從來沒有想過要加入民進黨而婉拒。



知情人士說，這幾個月來，羅文嘉與民進黨主席卓榮泰持續和林飛帆保持互動，林飛帆覺得民進黨與過去不一樣，經過半年雙方互信認識，就做了決定，同意加入民進黨團隊。



林飛帆15日人事發布後就將上任民進黨副秘書長，也將加入民進黨。



現年31歲的林飛帆曾就讀於成功大學政治學系、台灣大學政治學研究所系，2014年參與太陽花學運，成為知名的學運領袖。他2017年結婚後前往英國倫敦政經學院攻讀碩士，2018年底畢業後返台。



今年3月16日，民進黨新北市三重“立委”補選時，林飛帆現身力挺余天，這是林飛帆返國後首次參與政治活動；民進黨“總統”初選期間，林飛帆表態力挺蔡英文。