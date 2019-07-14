中評關注：訪美衝撞兩岸關係　蔡英文難回頭

蔡英文在哥倫比亞大學閉門座談。（照片：“總統府”提供） 中評社紐約7月13日電（記者 黃筱筠）蔡英文訪問加勒比海“邦交國”，首戰抵達美國紐約過境，但長達兩晚停留已經不算過境，有“準訪問”的規格。因美方提高規格，引起中國大陸不滿，蔡還在紐約訪問期間，就提出制裁對台軍售的美國企業。而與蔡英文早餐會的美國前副國務卿阿米塔吉則替蔡說話，認為中國常常只是說說而已。蔡過境美國，讓中美關係起了變化，而蔡與美國靠近，強化台美共同對抗中國。



蔡英文此行出訪過境美國，規格大大提高，傳出可能在哥倫比亞大學進行公開演說，雖然最後是閉門演說，“打出擦邊球”。但閉門會談的主要議題談台灣民主，加上提及經濟依賴中國會限縮自主權，也提到中國掠奪台灣“邦交國”，對中國大陸措詞強硬，甚至在回答媒體提問，直接說“不需要鄰居說三道四”。



蔡英文到哥倫比亞大學演講，面對中國大陸僑民抗議，她在臉書提到“我不會被打倒”，似乎除了回應中國大陸僑民的抗議外，也隔空直接在對中國大陸喊話。



蔡英文在民進黨初選時，被認為在兩岸議題“撿到槍”，因此大勝初選競爭對手前“行政院長”賴清德。民進黨“立委”郭正亮也說下半年蔡要“撿到槍”機會很少，但蔡則藉著這次出訪，自己創造出“撿到槍”的機會。



加上美國也助攻，阿米塔吉的說法，似乎有點挑釁中國，認為中國喊出要制裁美國，通常都是喊喊而已。還有挺台派美國國會議員，在僑宴及酒會上喊出支持“台灣獨立”、“一邊一國”等，挑釁中國大陸的言語，還說希望要求國會加速批准售台66架F－16V戰機。在美國願意助攻下，蔡英文又必須搶攻選票，兩岸論述已經難走回頭路。