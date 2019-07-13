黃河上游發生2次編號洪水　甘肅防汛形勢嚴峻

中評社北京7月13日電／6月以來，位於黃河上游的甘肅省防汛形勢趨於嚴峻，連續出現大範圍強降雨。黃河上游已發生2次編號洪水，較去年提前近20天。



新華社報道，甘肅省水利廳水旱災害防禦處處長賈珺奎介紹，今年1月至5月，甘肅省防汛抗旱形勢總體平穩。6月份進入主汛期後，形勢趨於嚴峻。



賈珺奎介紹，今年春末夏初，甘肅降雨多，累計雨量大。全省平均降水量達139.8毫米，較常年同期偏多近5成，為近17年最多。河西地區降雨日數和大雨日數均為1961年以來最多。黑河、疏勒河等河流發生3年至5年一遇的洪水。6月20日、7月3日，黃河上游先後2次形成編號洪水，較去年提前近20天。當前黃河甘肅段以3500立方米每秒大流量行洪。



記者從位於甘肅省臨夏回族自治州永靖縣的劉家峽水庫和鹽鍋峽水庫瞭解到，兩水庫從6月中旬開始提閘泄水，比去年提前了2個月，出入庫流量同比增加20%以上。



蘭州市是黃河唯一穿城而過的省會城市。受地形限制，河道最窄處只有120米。



蘭州市水務局介紹，黃河蘭州段防汛形勢較往年更為嚴峻。7月9日18時54分，黃河蘭州段流量達3670立方米每秒，為今年以來最大流量，國家防汛抗旱總指揮部啟動防汛Ⅳ級應急響應。目前，蘭州黃河沿線全部碼頭港區及十餘處沿河景點公園均被淹沒。



甘肅省水利廳介紹，據預測，7月至9月甘肅省降水接近常年，但降水時空分佈不均，局地暴雨天氣偏多，夏末秋初河東地區有伏旱，防汛抗旱形勢不容樂觀。



目前，甘肅各地加強巡查值守，強化監測預警，加強水電站防汛調度。蘭州市已封閉兩岸景點園區，撤離遊人和涉河在建項目施工人員及設備，停止一切水上交通項目。甘肅省水利廳安排下達500萬元資金，支持“兩州一縣”和23個深度貧困縣區做好山洪災害防禦工作。