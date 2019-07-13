特朗普稱駐日大使哈格蒂將競選參議員

中評社香港7月13日電／美國總統特朗普12日在“推特”上稱：“駐日大使哈格蒂將參加明年的參議院選舉。”哈格蒂可能在家鄉南部田納西州報名參選，以該州為選區的共和黨參議員表明了將卸任。若哈格蒂近期開始選舉準備並於今年年內辭去大使職務，將成為近年來罕見的短暫任期。



特朗普在推文中稱讚哈格蒂是“傑出的駐日大使”。介紹他擅長圍繞犯罪和邊境移民對策、持槍權利等問題，寫道“全面支持！”。



共同社據CNN電視台報道，圍繞參議院選舉田納西州的共和黨候選人提名之爭，其他還有眾議員等表示有意參選，但有意見認為與特朗普關係親近的哈格蒂將更有優勢。



美國總統國家安全事務助理博爾頓12日在“推特”上寫道：“哈格蒂一向展現出強大的領導力，視日美同盟為最優先事項，能和他共事很愉快。”



哈格蒂曾在2016年總統大選獲勝的特朗普政權交接小組中負責部長級人事工作，於2017年8月正式就任駐日大使。他考慮到要求削減對日貿易逆差的特朗普意向，盡力擴大美國輸日產品的銷售。他還負責協調了5月下旬，特朗普作為天皇即位後接見的首位國賓訪日事宜。



哈格蒂生于田納西州，現年59歲。他在諮詢公司工作時，曾在東京生活3年。老布什執政時期曾在白宮工作等，之後創立投資公司。歷任田納西州政府的經濟地區開發局長等，2016年總統大選時加入特朗普陣營。