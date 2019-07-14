中評鏡頭：民調出爐前最後衝刺正妹郭粉湧現

家住員林的黃小姐，現身挺郭台銘。（中評社 林谷隆攝） 中評社彰化7月14日電（記者 林谷隆）中國國民黨2020初選民調即將在15日出爐，倒數時刻爭取出線的鴻海集團創辦郭台銘13日下午來到彰化拜票，一連排了三場公開行程，做最後衝刺，每一場都吸引上百位支持者到場力挺，人群中，有許多外表亮眼的正妹郭粉，成為激情造勢活動中的一大亮點。



郭台銘13日下午在彰化安排三場行程，先是到鹿港護聖宮參拜，並與彰濱工業區廠商代表座談，隨後趕到員林市，出席彰化台銘之友會成立大會，最後一站是晚間回到彰化市區，出席彰化青溪總會餐敘活動。



在鹿港護聖宮外，有一對來至彰化市區的情侶，騎了十幾公里的機車到鹿港，就是要看郭台銘一眼。男朋友廖瑞竑表示，他欣賞郭台銘經營企業有成，現在願意把鴻海放一邊，出來要幫台灣拚經濟。



女朋友王小姐則說，希望郭台銘可以做自己，不要為了選舉，刻意去配合，改變原本的作風，真實的郭董，才是年輕人欣賞有魄力的郭董。



稍後在員林市登場的彰化台銘之友會成立大會，則吸引超過6百位支持者到場，每個人頭上戴著旗幟帽，手上搖著郭董小旗子，營造挺郭的氣勢。



家住員林的黃小姐告訴中評社，她原本是政治邊緣人，從不會注意選舉，這次是因為媽媽很欣賞郭台銘，才知道郭董要選舉，她覺得過去都是由長期從政的政治人物，擔任台灣領導人，未來如果讓經營有成的郭當選，以他的魄力，一定可以讓台灣有新的局面。