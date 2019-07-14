中評鏡頭：蔡英文與留學生紐約中央公園健走

蔡英文在紐約與台灣留學生一起健走。（中評社 黃筱筠攝） 中評社紐約7月13日電（記者 黃筱筠）蔡英文出訪加勒比海“邦交國”，目前仍在紐約過境，她13日上午與紐約的台灣留學生，一起到中央公園健走。今天紐約天氣很好，出了大太陽，蔡心情看起來也不錯，走了一小段後，行程結束，她還意猶未盡說，就這樣喔。但蔡健走行程之後就要趕往機場，前往這次出訪的第一個“邦交國”海地，停留4個半小時的訪問。



陪同健走的留學生也力挺蔡英文，被問到明年會不會回台灣投票，他們則說機票已經訂了，媒體詢問蔡英文是否很感動，她笑說，他們回去又不見得是投給她，他們只說會回去投票，媒體要蔡當場拉票，她笑說，“沒關係我把他們照片留下來了”。



蔡英文在紐約行程第三天，一早與在紐約的台灣留學生、青年在中央公園健走，蔡英文心情看起來不錯，還開了年輕人玩笑說，“我問他們週六早上起不起得來，答案是有點困難”。她還問他們週五晚上去哪裡？這些年輕人說下次要她去。但蔡英文又接著說，他們昨天週五晚上都參加僑宴了。



剛巧有台大學生到中央公園，也要求跟蔡英文合照一張照片。



府方表示，今天參與活動的台美青年，多數都在美國各地大學完成學業後，因為工作等因素在紐約定居，生活圈除了各商業、金融、文化等專業領域外，也包括社區的公共參與，也包括積極的參與台灣在紐約的各種國際交流議題，協助台灣在海外推動各項國際參與。



蔡英文出訪“自由民主永續”之旅，將訪問海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森及聖露西亞4個加勒比海“友邦國”，過境美國紐約與丹佛；預計19日過境丹佛、22日返抵台灣，總計12天行程。