強降雨繼續影響南方　鄱陽湖水位全線超警

中評社北京7月13日電／13日，新一輪強降雨繼續影響南方。鄱陽湖水位全線超警，江西33萬人受災。



新華社報道，受連續強降雨和長江來水影響，鄱陽湖與五河尾閭全線處於超警狀態。據水文部門監測，12日8時至13日8時，江西全省平均降雨量達39.6毫米，其中景德鎮市最大，為128.4毫米。截至13日8時，江西6條河流17站超警戒水位。鄱陽湖湖口站12日13時水位漲至19.52米，超警戒水位0.02米，相應流量25100立方米／秒，達到洪水編號標準，形成“鄱陽湖2019年第1號洪水”。



記者從江西省應急管理廳獲悉，據最新統計，截至13日13時，12日下午開始的洪澇災害已致南昌、九江、上饒、景德鎮等4個設區市18個縣（市、區）33萬人受災，緊急轉移安置1.05萬餘人，還導致江西21.5千公頃農作物受災，12户36間房屋倒塌。



目前，江西省防指派出5個工作組、3個督導組、1個專家組在南昌、九江、上饒、鷹潭、景德鎮等地指導沿江濱湖地區堤防防守和抗洪搶險工作。



記者另從廣西壯族自治區氣象局獲悉，受高空槽、切變線影響，7月12日20時開始強降雨影響桂北地區，桂北大部出現暴雨，局部大暴雨或特大暴雨。自治區氣象局於7月13日將重大氣象災害（暴雨）Ⅲ級應急響應提升為重大氣象災害（暴雨）Ⅱ級應急響應。



自治區水文水資源局統計數據顯示，7月12日8時至13日9時，桂林、柳州、河池等地局地降大暴雨到特大暴雨，全區面平均降雨量達32.6毫米。



據統計，截至13日14時，強降雨造成湘江上游、桂江上游、洛清江上游、紅水河支流等24條河流33個站出現超警0.02～3.31米的洪水，其中桂江桂林城區桂林水文站於7月13日13時出現146.80米的洪峯水位，超警0.80米，為今年以來第四次超警洪水。自治區水文水資源局於13日14時升級發佈洪水黃色預警。



受梅雨鋒雨帶的影響，12日傍晚到13日早上，上海普降大到暴雨。據統計，從12日18時至13日晨7時，在全市測得數據的664個測站中，182個站點雨量達到50毫米暴雨程度，約佔27.5%。



上海中心氣象台發佈了暴雨藍色預警，防汛部門同步啟動了防汛防颱應急響應行動。