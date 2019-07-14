蔡明彥指蔡政府台美關係處於極佳狀態

蔡明彥在飛機上轉述蔡英文在紐約的閉門會議。（中評社 黃筱筠攝） 中評社專機7月13日電（記者 黃筱筠）蔡英文“自由民主永續”之旅當地時間13日下午4點抵達邦交國海地，在結束過境美國紐約停留2晚，“國安會”副秘書長蔡明彥轉述蔡在美國閉門會議的情形。他表示，蔡英文特別提到過去三年台美共同努力下，台美關係處於極佳狀態，未來希望雙方發展更緊密、更實質合作，打造台美永續夥伴關係。



蔡明彥也說，蔡英文也感謝美方對於台海安全重視，日前宣佈M1A2坦克軍售案，協助台灣軍事防衛能力。蔡向美方承諾在印太地區，台灣會扮演負責任的夥伴角色，和理念相近國家捍衛民主價值，以及和平穩定。



蔡英文“自由民主永續”之旅，將訪問海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森及聖露西亞4個加勒比海“友邦”國，過境美國紐約與丹佛；預計19日過境丹佛、22日返抵台灣，總計12天行程。



蔡明彥在專機從紐約飛往海地途中向媒體進行，蔡英文過境紐約舉行閉門會議的狀況轉述。他表示，蔡抵達紐約第一天，首先和美國在台協會主席莫健雙邊會談，隔天一早跟前美國副國務卿阿米塔吉進行早餐會談，接著和美國眾議院院長裴洛西進行通話，也和參眾議員舉行會談。



他表示，蔡英文感謝過境美國期間，美方提供協助與安排。會晤過程中蔡特別提到過去三年台美共同努力下，台美關係處於極佳狀態，未來希望雙方發展更緊密、更實質合作，打造台美永續夥伴關係。



至於有媒體報道行政部門助理部長與蔡進行會談，蔡明彥說，這個消息報道事先沒有向他們查證，應該是誤傳。他強調，跟美方相關過境安排是長期默契，過境間不會做不必新聞渲染，對於這個沒有查證的新聞，我們要提出澄清。



美國會議員是否關切明年台灣選舉，蔡明彥表示，沒有特別強調，但是有提到目前選舉狀況。蔡英文回應台灣是民主多元社會，但選舉過程中會面臨假訊息威脅，雙方對於面對共同挑戰與因應交換意見。



由於蔡過境紐約時間拉長，中國方面提出制裁美國對台軍售的企業，以及台灣駐斐濟辦事處改名等，蔡是否向美方提及這部分。蔡明彥表示，蔡沒有特別提到這部份。但美眾院在蔡英文過境美期間通過《國防授權法案》，因為剛好是過境期間有這樣動作，蔡對美方表達感謝。