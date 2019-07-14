蔡英文快閃海地　海地總統談台灣投資

蔡英文在海地台灣商品展致詞。（中評社 黃筱筠攝） 中評社海地7月13日（記者 黃筱筠）蔡英文“自由民主永續之旅”於當地時間13日下午出席海地台灣商品展開幕典禮。海地日前由於發生政治上動亂，海地總統摩伊士致詞特別提到台灣的經驗。他話說的直接，“我必須說，台灣、海地的外交成功，就在經濟利益達成”，“兩國”關係要著重在台灣資金直接投資在海地，尤其是海地在國際地緣上，享有非常重要的地位。



蔡英文“自由民主永續”之旅，將訪問海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森及聖露西亞4個加勒比海“友邦”國，過境美國紐約與丹佛；預計19日過境丹佛、22日返抵台灣，總計12天行程。



蔡英文抵達海地進行4個半小時的快閃行程。



海地今年初爆發反總統示威，示威民眾不滿物價高漲，政府涉貪要求總統摩依士下台，結果示威演變成暴動，最近暴動趨緩。



因此摩伊士致詞時一再提及台灣經驗，他對民眾喊話，海地的兄弟姊妹們，台灣也遭遇很多政治障礙，不管是兩岸關係或是國際關係上，但是台灣人知道國家利益至上的道理，台灣跨越經濟政治社會障礙，達成如今驚人的經濟成就。



摩伊士說，蔡英文到訪代表兩國63年邦宜，代表共同意志要深化兩國關係。他也說，目前海地發展遭遇很大困難，台灣是我們經濟成長的模範，他提議台灣企業能夠到海地投資，海地強化電網計劃是強化兩國潛在建設計劃。



摩伊士又說，在政治地緣上都遭遇重大戰略選擇的時候，我們必須承認台灣需要協助海地尋求經濟發展，我們必須加強兩國關係，尤其是經濟領域。



他也說，我們目前遭遇政治問題，不是兩國發展的障礙，許多國家經歷過海地目前經驗，有些國家經歷戰爭，有的國家遭遇重大社會動亂，以台灣為例，在國家發展上也曾遭遇困難，但是人民投入在經濟發展上，讓台灣經濟成長，在缺乏天然資源，還能達成驚人目標，台灣發展模式讓他嚮往。



蔡英文致詞表示，台灣和海地有長達63年的邦誼，是相互扶持的堅實友人。為了持續加強“兩國”的經貿夥伴關係，去年11月，我們在海地首次舉辦了“台灣商品展”，獲得海地各界廣泛的迴響。



今天，蔡政府及對外貿易發展協會再次邀集國內廠商，前來展示台灣的優良商品。蔡英文特別感謝在場台灣企業的支持，與政府共同努力，加強與“友邦”之間的交流合作。



蔡英文進一步提及，目前台灣和海地正在推動“強化海地電網系統計劃”，這是雙邊指標性合作項目。藉由今天這個場合，她也將和摩依士（Jovenel Moïse）總統一起了解計劃的執行情形。



蔡英文指出，能源建設是基礎建設的關鍵，摩依士總統從上任以來，把提升全國供電列為優先施政計劃。她很佩服摩依士總統的遠見，也很高興台灣可以參與海地國家發展的過程。



她提到，這個計劃創造三贏的合作，將先透過台灣民間銀行提供商業型貸款，再由台灣海外工程公司統合台灣電力專家及海地施工團隊，一起來執行。除了海地能夠發展國家建設，台灣廠商能夠參加計劃拓展海外商機，台灣和海地也因此建立更緊密的夥伴關係。



蔡英文說明，這當中包括興建高壓和區域微型電網，以及新建和整建變電所，等到海地國會審議通過後就可以動工。相信完工之後，將為海地人民帶來更好的生活，也象徵台海兩國的合作，邁向另一個新里程碑。



致詞後，蔡英文與摩依士共同為商品展開幕典禮剪綵，之後也進入展場，共同聽取海外工程有限公司（OECC）簡介電網計劃，並至台灣形象展品區參觀。