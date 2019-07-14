縮減負面清單，不斷擴大對外開放空間

中國新版外資准入負面清單的進一步“瘦身”，無疑又是中國新一輪高水平開放的開始。 中評社北京7月14日電／中國國家發改委和商務部6月30日分別發布《外商投資准入特別管理措施(負面清單)(2019年版)》和《自由貿易試驗區外商投資准入特別管理措施(負面清單)(2019年版)》。通過本次修訂，全國外資准入負面清單條目由48條措施減至40條，自貿試驗區外資准入負面清單條目由45條減至37條，壓減比例16.7%。中國新版外資准入負面清單的進一步“瘦身”，無疑又是中國新一輪高水平開放的開始。



中國網發表中國財政科學研究院應用經濟學博士後盤和林文章表示，負面清單，列明了企業不能投資的領域和產業。2013年起至今6年間，針對外商投資的負面清單經歷了5次修訂，從最初的190條縮減到現在全國版的40條和自貿區版的37條。除了數量的縮減，負面清單還涉及到關鍵行業及領域的開放，中國對外開放的廣度和深度進一步提升。



在此次新版負面清單的修訂中，對外開放有以下方面的新變化，內容方面重點推進服務業的擴大開放；深入推進農業、采礦業、製造業擴大開放；進一步加大自貿試驗區的壓力測試力度。在管理程序上提出要大幅簡化外資企業的設立程序、強化開放試驗田的功能、發揮自貿試驗區作為吸收外資的重要引擎的功能。這是貫徹落實黨中央、國務院部署，在新形勢下進一步擴大對外開放的重要舉措。



自2013年上海自貿區成立以來，負面清單日益精簡的趨勢無疑充分展現了中國堅定不移擴大對外開放的決心和底氣，改善營商環境、全面實施平等待遇，創造更加開放的投資環境，都在不斷的打造之中。而負面清單的精簡，實際上意味著正面清單的充實，意味著國家的一種產業導向，意味對外資我們有更加完善的法律和體制保障，意味著中國為從大國走向強國而做的不懈的努力。



文章介紹，回顧中國的改革開放的歷史進程，改革開放的腳步給中國經濟留下了深刻的印記，中國對外經濟發展取得了不斐的成績，全方位開放新格局逐步形成。



一方面，對外開放之路穩扎穩打。1978年12月十一屆三中全會後，中國改革開放的序幕正式拉開，開始實行的對內改革、對外開放的政策，統稱改革開放。之後在政策對推動下，各地出現一大批不同級別的經濟技術開發區、高新科技園區、保稅區、金融貿易區和出口加工區等，對外開放形式靈活多樣。2001年中國加入WTO加速了融入全球貿易體系的步伐，成為中國開放型經濟發展的又一關鍵節點。近年來，中國對外開放的步履不停，積極進行貿易協定談判，不斷擴大高端製造業、服務業對外開放。從1978至今，40多年來，中國的經濟發生了巨變，經濟總量和綜合國力得到了顯著提升。



另一方面，經濟發展成果可圈可點。1978年改革開放初期，中國經濟總量居世界第十一位，2010年超過日本，成為世界第二大經濟體。2018年國內生產總值超過90萬億元（13.6萬億美元）。除了做大，中國也從未放慢過做強的腳步。過去40年，中國經濟結構也實現了重大變革，經濟朝著更加協調和可持續的方向發展。2018年，服務業比重提升至52.2%，比1978年上升27.6個百分點，第三產業比重不斷提高，對經濟增長的拉動作用不斷增強。高技術產業、裝備製造業、戰略性新興產業增加值增長速度也在不斷加快，經濟結構不斷完善。



文章指出，除了促進自身發展的同時，中國對外開放也給世界帶來重大機遇。改革開放初期，1978年貨物進出口總額僅為206億美元，位居世界第29位。目前，中國已成為全球第一大貨物貿易出口國和第二大進口國，2018年中國進出口總額首超30萬億元，貿易結構不斷優化。同時，世界銀行發布的數據顯示，2013到2018年度，中國營商環境的世界排名提高了50位。目前中國經濟增長對世界經濟增長的貢獻率接近30%，遠超美國成為世界經濟增長貢獻者第一名，成為全球經濟增長的主要推動力。



最後，對外開放空間依舊很大，也是實現高質量發展的必經之路。一直以來，中國主張的就是開放經濟，並且開放之門越打越大，並且實施對外開放的空間也很大，這是中國的發展機遇，也是世界的發展機遇。中國無論是市場規模、產業格局還是基礎設施、人力資源都有很大的發展空間，今年以來中國出台一系列縮減“負面清單”、減稅降費政策，都對中國的營商環境帶來了很大的提升。



文章認為，要保障中國經濟的高效健康運行，對內高質量發展和對外開放都必不可少。一方面，堅持自主創新，不斷擴大內需，釋放國內市場消費潛力，加速中國經濟轉型升級。另一方面，堅持對外開放，“引進來”和“走出去”並舉，繼續推動共建“一帶一路”，引進國際的先進經驗，在競爭中實現優勝劣汰，尋找更多的發展機遇。



