大華網：馬洩密案無罪定讞　難阻政治追殺

馬英九 中評社香港7月14日電／馬英九被起訴洩密案，台灣高等法院更一審日前以檢方舉證不足，維持一審無罪結果，全案無罪確定。大華網路報今天專欄文章說，這個判決固然還給馬英九清白，但對他的政治追殺仍未停止，司法能否始終保持獨立？恐怕還在未定之天。



检方起訴洩密案的理由是，馬英九在二0一三年八月卅一日，將時任“檢察總長”黃世銘向他報告，關於“立法院長”王金平司法關說案的偵查報告，洩漏給“行政院長”江宜樺、“總統府”副秘書長羅智強，九月四日再教唆黃世銘將報告交付江宜樺，涉犯洩密等罪。一審法官認定馬英九雖有洩密，但是行使“憲法”第四十四條“院際調解權”，可阻卻違法，判決無罪；二審則認為，本案並無“院與院之間的爭執”，馬英九也未召集院際調解，罪行明確，改判四月徒刑；“最高法院”今年一月撤銷判決，發回高院更一審。



高院判決書指出，黃世銘的行為不能混淆成馬英九的行為，更不能誤導成馬英九藉“總統”身分，違法操控取得秘密資訊和個資，進而引申為馬英九危及檢察體系的外部獨立性，違法傳遞、利用柯建銘個資，損害資訊取用法制化；同時“總統”不具通保法洩密罪的犯罪主體身分，馬英九既沒有職務行為，也不是黃世銘共犯，又未透漏柯建銘的隱私資訊，自然不構成洩密；另外，黃世銘提供江宜樺報告內容及交付文件，並非馬英九唆使。基於這些理由，合議庭認定，檢察官起訴的各項事實，不是犯罪構成要件不足，就是無法證明，因此判決馬英九無罪定讞。



如此結果，對於馬英九當然十分欣慰。他為了維護司法獨立，處置司法關說醜聞，卻反被依洩密罪起訴，纏訟兩年多，終於討回公道。而對起訴此案的台北地檢署，卻形同被公然打臉，因為針對本案，北檢花了六個月時間，開了一百多次會，其目的就是要將馬英九繩之以法，如今卻被認定“舉證不足”，當然難以善罷甘休，日前就揚言，將把馬英九歷來答辯書狀等相關訴訟文件，彙編成冊，公諸於世。



平心而論，追查犯罪是檢察官天職，但舉證論述必須要經得起考驗，更何況審判權在法官，豈有上訴駁回就痛批法院草率，還要公開訴訟文件之理？難道只要檢察官起訴，法院就必須照單全收，一律判罪？何況此例一開，以後判決確定後，當事人可否要求檢方也公開所有相關文件，“接受人民及歷史最嚴厲的檢驗”？