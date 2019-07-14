推進產業開放 強化公平競爭

中評社北京7月14日電／商務部數據顯示，今年1-5月，中國（非金融）外商投資達到546億美元，同比增長3.7%。在逆全球化潮流湧動、全球資本流動減緩的背景下，取得這樣的成績著實不易。這表明，中國市場對跨國公司仍有巨大的吸引力。隨著對外開放新舉措的不斷推出，中國外資流入將繼續保持穩定增長。



經濟參考報發表經濟學家梁國勇文章表示，二十國集團領導人大阪峰會上，中國宣布進一步擴大開放的若干重大舉措——進一步開放市場，主動擴大進口，持續改善營商環境，全面實施平等待遇，大力推動經貿談判。稍後，國家發展和改革委員會、商務部發布了2019年版全國和自貿試驗區外商投資准入負面清單。與去年的版本比較，全國外資准入負面清單條目由48條減至40條，自貿試驗區外資准入負面清單條目由45條減至37條，兩者均未新增限制性條目。與2017年首次發布的全國負面清單比較，實施准入特別管理措施的領域已經減少了23個——兩年來外資行業准入的高速推進可見一斑。



2019年版鼓勵外商投資產業目錄也同時發布，具體包括全國目錄和中西部目錄兩部分。其中，全國目錄新增或修改條目80%以上針對製造業，旨在支持外資更多地投向高端、智能、綠色製造等領域，具體涉及電子信息、裝備製造、現代醫藥和新材料等產業。5G核心元組件、集成電路用刻蝕機、芯片封裝設備、單晶矽、大矽片等新增條目反映了在高端電信設備、集成電路等關鍵領域通過引進外資強化本土供應的戰略意圖。



文章認為，顯然，外商投資准入負面清單和鼓勵外商投資產業目錄這兩個文件已成為中國外商投資政策“負面清單+正面鼓勵”政策框架的主要載體。與此同時，自貿試驗區負面清單和中西部地區優勢產業目錄則體現了外資政策的區位差別。前者旨在發揮自貿區開放先行者和試驗田的作用，後者則強調支持中西部地區承接產業轉移，促進外資區域布局優化。可以進一步提高全國和自貿試驗區之間以及各自貿區之間在准入方面的差異化程度，以進一步發揮其先行先試的作用。



文章分析，以外商投資法出台為契機，可以基於“負面清單+正面鼓勵+競爭中性”的原則對外資政策進行優化。如果說前兩方面著重於准入前（企業投資階段），主要是外資政策問題，後一方面則著重於准入後（企業運營階段），涉及很多政策領域。在繼續深化改革、推進開放的關鍵時刻，有中國特色的“競爭中性”政策原則也呼之欲出。



展望未來，中國在貿易和投資兩方面加大市場准入的空間仍然很大。投資方面，提升汽車、電信、金融等關鍵市場的准入程度一方面可以逆勢推進開放，另一方面可以加強跨國公司信心，並與之建立更為牢固的“發展夥伴關係”。單邊主動開放是一種選項，而在經貿談判中將其作為籌碼，在雙邊層面取得突破後再“多邊化”也是一個明智的選擇。



歷史經驗表明，正是在電子信息產業等准入和開放程度高、競爭特別激烈的行業，誕生了中國最具國際競爭力的本土企業、技術和品牌；而在高關稅和高准入壁壘（包括對外資和民營企業）雙重保護下的行業，其發展差強人意。歷史經驗同樣表明，僅有開放是不夠的，還要強調競爭，特別是不同所有制企業之間的公平競爭。因此，在大力推進行業准入的當下，建立以保障公平競爭、推進產業發展為目的的“競爭中性”原則也有重要意義。



