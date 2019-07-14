全球貨幣政策寬鬆周期開啟 中國要不要跟？

中評社北京7月14日電／當前，全球貨幣政策寬鬆周期正在開啟，中國貨幣政策大概率也會跟隨美聯儲降息。但是，我國仍在利率市場化深入推進的進程中，調整存貸款基準利率的可能性已大為降低。研究人士認為，中國若要降息，很可能會按照“美聯儲——國內公開市場操作——中期借貸便利（MLF）——定向中期借貸便利（TMLF）——貸款基礎利率（LPR）——貸款利率”這一傳導路徑去做。



也有專家指出，並不能完全排除中國央行下調存貸款基準利率的降息操作。其理由在於，長時間以來我國貸款利率的“錨”依舊是貸款基準利率，央行通過調節公開市場操作利率去影響銀行實際貸款利率，傳導時滯較長。再者，近期的市場利率一度低到1%以下的不可思議低位，借此路徑繼續下調的必要性和空間均不大。若要有效降低中小民營企業融資成本，實現經濟穩增長，可能“不得不”祭出傳統調節手段。



中國是否降息，很大的變量仍在於中美經貿磋商的後續進展。總體來看，我們的貨幣政策重點仍應在於鬆緊適度，把握好經濟調結構與貨幣政策操作的平衡。



“超預期刺激”辨



中美兩國貿易摩擦前景仍存在較大的不確定性。與此同時，儘管幅度多寡仍在搖擺，但美聯儲降息預期已是不爭事實。結合中國國內經濟增長偏弱的大背景來看，中國的貨幣政策是否存在“超預期”加大刺激的可能性？



浙江財經大學金融學院中英國際項目主任黨超告訴證券時報記者，全球宏觀形勢不確定性上升和經濟下行壓力加大，是各國央行紛紛轉向“鴿派”的主要原因，這為中國央行提供了更多政策空間，但所謂“超預期”加大刺激的可能性並不大。他認為，這主要應從防範資產價格泡沫、保持人民幣匯率穩定以及解決經濟結構性問題等幾個方面來分析。



央行貨幣政策委員會2019年第二季度例會認為，要適時適度實施逆周期調節，加強宏觀政策協調。穩健的貨幣政策要鬆緊適度，把好貨幣供給總閘門，不搞大水漫灌，保持廣義貨幣（M2)和社會融資規模增速與國內生產總值名義增速相匹配。由此看來，中國的貨幣政策模式更傾向於保持利率、匯率以及政策預期的穩定，強調合理均衡。至少，“超預期”刺激是不符合其取向的。



招商證券首席宏觀分析師謝亞軒接受證券時報記者採訪時表示，中國央行的貨幣政策決策是多目標制，主要從經濟增速、通貨膨脹壓力等經濟基本面角度決定是否調整貨幣政策。2019年央行推行的重點工作之一是利率並軌，因此存貸款基準利率作為政策工具的時代已經過去，未來央行將更注重調整公開市場關鍵利率。



謝亞軒說，從近年來的實踐看，僅僅依靠貨幣政策放鬆帶來的效果正在減弱。從其研究團隊2019年7月的宏觀數據預測來看，採購經理人指數（PMI）和工業增加值等經濟基本面數據基本保持穩定，居民消費物價指數（CPI）可能仍維持在年內高點，因此，中國央行“超預期”下調利率的可能性不大。



“雖然中央政府不想，但無法排除調節基準貸款利率的可能性。市場操作利率已經很低了，繼續下調（市場利率）可以釋放一個信號作用，但實際效果可能不明顯。”國泰君安全球首席經濟學家花長春對證券時報記者表示。據Choice金融終端統計，目前國內貨幣市場利率已處於歷史低位，7月2日銀行間市場DR001最低跌至0.7%，DR007目前僅位於2.1%附近，下調公開市場操作利率的效果的確非常有限。



無疑，深化利率市場化改革將成為後續政策的著力點。2018年以來，我國央行定向支持小微和民營企業的信貸政策不斷推出，但這更多體現的是數量型貨幣政策工具。從今年1月份央行全面降准後金融機構貸款加權平均利率不降反升，以及半年末市場流動性分層加劇來看，數量傳導渠道不暢的弊端日益明顯。如此看來，價格工具在貨幣政策領域有望逐步發力。中信證券研究所副所長明明告訴證券時報記者，通過央行公開市場“降息”，引導LPR下行並最終引導貸款利率下行，將會有助於進一步降低企業融資成本。



“組合拳”大有可為



民生證券研究院首席宏觀分析師解運亮預計，全面降准、降息以及人民幣匯率大幅貶值等舉措，短期內將難以看到。即使中美經貿磋商的結果不盡如人意，中國央行實施大規模逆周期調節措施的落地時點，大概率也是在2019年末。“考慮到貿易摩擦升級的負面影響長期存在，我們還需預留一些政策空間，用於緩解2020年的經濟下行壓力。”解運亮對證券時報記者表示。



大家知道，若貨幣政策失之於鬆，則可能固化經濟結構扭曲；若貨幣政策失之於緊，又可能造成信貸、債券市場償付緊張，加大經濟轉型的難度。那麼，包括貨幣政策在內，中國將會採取怎樣的宏觀政策“組合拳”？



明明認為，今年以來，國內宏觀政策組合可以概括為“穩貨幣+邊際緊信用+寬財政”。寬財政，體現在減稅降費、擴大赤字、增加地方政府專項債發行額度等方面；貨幣政策，則以信貸為錨、寬中偏穩，寬信用的力度衰減，以區間調控為主。

