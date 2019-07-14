華為仍在“黑名單”上：認清美方的牌面與牌底

中評社北京7月14日電／當地時間7月9日，美國商務部長羅斯證實了外界傳聞，即今年5月17日被美國商務部工業與安全局（BIS）列入“實體清單”的中國華為技術有限公司仍在這個“黑名單”上，從而證實了稍早路透社根據一份商務部內部郵件內容所披露的類似信息。



上月底，中美兩國領導人在日本大阪G20峰會期間達成在平等和相互尊重基礎上重啟經貿磋商的共識。隨後美國總統特朗普表示恢復對華為供應產品、技術和設備。此次美國商務部的表態表明，美國在華為問題上的讓步是“規則外的靈活調整”，而對華為的限制、打壓和排斥，則仍然是規則本身。



根據美國《出口管理條例》、《貿易法》和《國際緊急狀態經濟權力法》等，向被列入“黑名單”的外國企業或個人出口產品必須向BIS申請許可，“如果該出售或轉讓會傷害美國的國家安全或外交政策利益，許可可能會被拒絕”，在大阪峰會期間，特朗普正是以“向華為出售一般技術、設備並不損害美國安全和利益”為由宣布“鬆綁”的，而7月9日羅斯的口徑同樣是“將允許美國公司在不危及國家安全情況下向華為銷售產品”，這實際上僅是把5月17日的“實體清單禁令”換了個角度重複了一遍——原本在“黑名單”禁止之列的出口也僅限於“危害國家安全或外交政策利益”，而何為“危害”，何為“無害”則全憑BIS一枝筆和特朗普團隊幾張嘴，5、6月間的“收緊”和近幾日的“放鬆”，不過是一張餅的正反兩面，而要將這一面變成另一面，也不過是“翻掌之勞”而已。



事實恐也正如美國專攻出口管制的律師奧圖爾（Timothy P. O'Toole）等法律專家所言，事實上美國企業要向華為出口任何商品、技術和產品，都仍然需要根據“實體清單”規則向BIS申請許可證，而BIS也仍然可能以“會傷害美國的國家安全或外交政策利益”的理由拒絕申請——誠然，特朗普團隊可能會“高抬貴手”，但既然哪些出口“有問題”哪些沒有，並沒有一個清晰的界定，這只高抬的貴手也仍然隨時可能上下浮動，甚至翻雲覆雨。



這也正是善變和習慣討價還價的特朗普及其團隊煞費苦心搞出的“機關”：越來越多美國企業和商界人士不斷向美國政府施壓，指出針對華為的禁令對美國利益構成巨大傷害，他們必須有所表示；美中貿易糾紛僵持不下正對美國經濟前景、尤其正對特朗普和共和黨的“票倉”構成越來越大的震撼，他們也不得不有所作為。給一個看似“慷慨”，實則一切都無界定、無約束、無官方解釋的“讓步”，如果能換取經濟關係的暫時緩和、商界和選民的暫時穩定，自然再好不過，如果再能借此換回一紙可宣稱“我們贏了”的貿易協定，那就更賺大了。



事實上不止華為，另一項大阪峰會期間的重大共識——美方停止繼續追加中國對美出口產品關稅，也同樣是這種“牌面讓步、牌底抬高”的操作，讓步是模糊的，是“例外”，而已經追加的關稅，尤其追加關稅的一整套機制，實際上絲毫未曾鬆動。不客氣地說，特朗普團隊是打算用一張隨時可能賴賬的“白條”，去換一塊實實在在可以充饑的“餡餅”。



值得一提的是，在特朗普大阪作出“讓步”後的一段時間裡，不論華為或中國有關方面都顯得十分淡定。華為公司一再公開表示“該怎樣還會怎樣”，而中國政府則多次公開追問美方“已經增加的關稅何時恢復原狀”。



必須認清美國這個經濟夥伴兼對手的牌面和牌底，否則就難以在平等、互利、相互尊重基礎上和對方共處下去。真正的、到位的“互惠”，必須是從規則本身恢復到正常的層面，否則就會上演“虛錢實契”、用“模糊讓步”換取實際回報，甚至出現在不經意間讓對方步步緊逼的一幕，從而令中國企業實質上淪為對方“綁票勒贖”的“肉票”。



來源：中國網 作者：陶短房

