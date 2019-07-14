2019下半年展望：利率仍有下行空間，匯率或將小幅升值

中評社北京7月14日電／貨幣政策逆周期調節力度可能適度加大



隨著上半年數據陸續發布，我們可以對今年的經濟形勢進行更準確的分析，在此基礎上，本文將對下半年的貨幣政策做一個展望。



目前來看，今年整體的經濟形勢是，物價整體走勢溫和，通脹壓力基本可控；需求增長偏弱，宏觀經濟仍存壓力。



6月CPI同比上漲2.7%。食品價格上漲8.3%，為2012年1月以來最大漲幅，其中豬肉價格和鮮果價格漲勢較強。豬肉價格上漲周期已經形成，將成為年內拉動CPI上漲的重要因素，未來部分月度CPI同比漲幅可能還會上升。



不過下半年CPI翹尾因素明顯下降，內外需求仍有走弱壓力，非食品價格和核心通脹大幅走高的可能性不大，全年CPI平均漲幅可能在2%-2.5%，不存在顯著的通脹風險。



PPI同比漲幅在6月收窄為0，上漲動力明顯不足。由於工業生產和需求偏弱，不存在走強跡象，下半年PPI可能整體處於較低水平，全年漲幅在0.5%以內，不排除部分月度負增長的可能。



1-5月工業增加值增長6%，其中5月增長5%，連續兩個月低於6%，意味著仍需尋找更多的經濟增長動能。



二季度以來固定資產投資增速連續兩個月放緩，1-5月累計增長5.6%，比2018年下降0.3個百分點。下半年穩投資的關鍵在於穩基建，但拉動基建的邊際效用減弱，難以帶動整體投資增速明顯回升。在內外需求走弱的環境下，製造業投資預期減弱，1-5月製造業投資累計增長2.7%。下半年製造業投資有望低位回穩，減稅降費作用將逐漸體現，高技術製造業、高端裝備製造業、新能源新材料製造業投資將保持較快增長。



1-5月房地產開發投資增長11.2%，全年增速應該不低，是拉動固定資產投資的主要力量。房地產調控已過“史上最嚴”時期，下半年房地產政策邊際寬鬆小周期將繼續，市場成交熱點重回一二線城市。一線城市以90平米以下的剛需為主；二線城市改善型需求逐漸發力，推貨意願提升和房貸利率下行是銷售改善的重要動力；三四線城市經過連續三年的需求透支，在棚改力度減弱後將反映為銷售增長乏力，現階段也難再享受一二線溢出紅利。整體而言，下半年房地產投資增速或小幅回落，但韌勁較強仍處高位，對經濟增長的貢獻高於去年。



1-5月消費增長8.1%，增速相對較高。汽車類消費在經歷連續11個月負增長之後，近期出現改善跡象。建築及裝潢材料類出現近10年來首次連續2個月負增長，家具、家電消費增速也有放緩。近期促進消費的新政策密集出台，汽車、家電、信息、養老、育幼、家政等領域消費措施落地。消費增速顯著快於投資和工業生產增速，最終消費支出對經濟增速的拉動作用將超過75%。



在當前狀況下，預計下半年經濟增速比較平穩。外需不確定性也會帶來一定的影響。全年經濟增速可能在6.2%-6.4%的區間。



2019年以來央行貨幣政策始終保持穩健。隨著近期實體經濟數據表現出壓力猶存，叠加國內貨幣市場信用分層等因素，央行貨幣政策維持穩健的同時，適度逆周期調節仍有必要。



具體而言，下半年貨幣政策主要面臨國際、國內雙重挑戰。考慮到當前國內資本賬戶對外開放程度，外部不確定性可能帶來的資本跨境流出的衝擊將基本可控。貨幣市場信用分層導致金融同業機構流動性風險偏好更趨保守。貨幣政策適度偏鬆調節主要目標在於配合財政政策緩解國內經濟的下行壓力以及防範流動性風險。



從政策空間上來講，目前國內銀行業的存款準備金率依然較高。美國經濟可能滑入拐點和降息概率提升也一定程度上降低了美國以外其他國家或地區貨幣政策向寬鬆調整的顧慮。



值得注意的是，國內貨幣政策逆周期調節依然會採取“定向”調控的方式。解決中小企業融資難和融資貴的問題，依然是國內宏觀調控所錨定的一個方向。



短期內，貨幣政策將保持穩健和流動性合理充裕。央行調節的工具大概率仍會採用結構性工具、定向降准等措施，這樣更有利於實現精准滴灌的效果。鑒於監管部門持續探索推進“利率並軌”以及基準利率的“普調”特征，存貸款基準利率暫時在央行政策工具箱中備選優先級不高。綜合預計，年內定向降准可能仍會出現1-2次，結構性工具操作利率也可能適時下調。值得注意的是，央行調整結構性工具操作利率通常會視貨幣市場利率運行情況而定，以防止市場出現套利行為。



債市和信貸利率有下行空間



央行貨幣政策基調的取向是銀行間市場流動性的主要決定因素。在央行穩健調控的節奏下，貨幣市場利率出現短期波動或時點性分化在所難免。預計短期內，貨幣市場利率保持中樞穩定，DR007中樞位於2.3%附近波動。一旦央行加大投放力度，貨幣市場利率也將隨之下行，下行幅度存在不確定性，將視央行政策力度而定。



短期內，央行流動性調控的重點在於緩解銀行業信用分層和流動性不平衡等問題。從近期央行定向支持流動性的效果，以及市場的反映來看，R007與銀行間市場同期限回購的利差繼續走擴，而GC007與銀行間市場同業拆借同期限回購利差收窄甚至倒掛（上述利率均為加權利率），這間接表明目前市場的信用分層現象緩解仍需時日。預計2019年DR007中樞會較2018年底小幅下行至2.0%-2.3%區間，SHIBOR加權利率、GC007等趨勢大致與DR系列利率一致，而協議類回購R007等可能出現時點性衝高。



債市在2019年上半年持續受到股市回暖以及外部不確定性、境內外利差缺口等壓力。但目前美債利率已然回落，國內債市對於外部衝擊的影響亦有所減弱，而下半年央行維持充裕流動性環境也是大概率事件。

