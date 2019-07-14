5G時代，給“老人機”留一點空間

中評社北京7月14日電／近期，有不少手機用戶發現搜索不到3G信號了。隨後，“三大運營商即將關閉2G、3G信號服務”的消息不脛而走。在5G即將實現商用的當下，大量的2G、3G手機何去何從，成了一個不可忽視的問題。



時代在變革中前進和發展，5G時代的來臨意味著此前幾代信號終將成為歷史。從運營商的角度來看，隨著4G用戶數量的不斷增加以及5G時代到來，原先的2G和3G信號的維護成本也越來越高，產出效益則越來越低。因而，2G、3G信號退出歷史已是必然趨勢。不過，目前我國2G、3G用戶數量依然很龐大，加之運營商也面臨著關閉2G信號後能否良好銜接語音業務服務等問題，所以“退出”必然有一個循序漸進的過程。



在4G之前，主要解決的是人與人之間的溝通問題，而5G將解決人與物、物與物之間的溝通問題，即萬物互聯。不管5G如何改變我們的生活和社會，但智能手機肯定是消費者最先感受到5G體驗的重要終端，然而4G、3G甚至2G“老人機”依然大量存在，甚至有不少人還不會用智能手機，也沒有使用智能手機的剛需，一下子讓“老人機”使用人群過渡到5G，顯然是不現實的。因而，運營商在布局5G時也要給“老人機”留點空間，至少要做好過渡期的貼心安排，比如暫時保留包括2G在內的話務基站。有數據顯示，截至2017年底，我國仍有2.9億的2G網絡用戶，中國聯通2G網絡的客戶數量也在500萬左右，那麼3G、4G用戶就更多了。這就意味著2G、3G、4G網絡退出前，必須考慮到數億用戶的現實需求與進退。



目前中國幾大運營商正在開展大規模的5G外場試驗，很快會實現商用。同時，5G手機的臨近，也將對國內業已飽和的智能手機行業帶來巨大變革。對此，很多人抱以期待的目光，但為了讓更多人共享5G時代的盛宴，電信運營商可以在費用上進行合理設計，也要引導“老人機”用戶走出使用2G信號的慣性“舒適區”，不妨體驗一把這場由中國領跑的5G盛宴。



來源：工人日報 作者： 胡建兵

