質疑科創板“超募”系舊思維在新環境下水土不服

中評社北京7月14日電／科創板25家科創企業將於本月22日啟動上市儀式，然而市場卻出現了圍繞科創板上市企業 “超募”的質疑。與A股市盈率相比，科創板企業動輒三五十倍的市盈率讓看客們難以適應，且高市盈率導致的實際募集資金超過企業招股文件披露的募資額。因此，被質疑有“圈錢”嫌疑。



人民網發表記者劉忠言評論文章表示，關於科創板“超募”的質疑，本質上，來源於在科創板新環境下沿用舊思維。



科創板最大的創新和制度亮點是市場化定價和自主決定發行規模。創業板在定價發行上充分尊重市場在資源配置中的決定性作用。企業IPO定價的過程，只要是在具有廣泛代表性的市場化機構和個人通過充分公開透明的詢價撮合下實現的，且是雙方真實意思表達。那麼，上市公司以什麼價格、發行多少股份、募集多少資金，對投融資各方而言都是各取所值的結果。這屬於投融資雙方的兩情相悅，不能單純的歸結於上市公司在“圈錢”。所以，“超募”的質疑，就只是一個偽命題。



部分投資者質疑科創板上市公司的所謂“超募”，就是用傳統思路來判研、理解和看待科創板，呈現出的水土不服。過去A股各家企業對發行市盈率“天花板”的共識和默認壓低了企業估值，使得“打新股”成為一種無風險套利的行為，被投資者戲稱為“抽獎”——只要打中新股，投資者基本可以獲得穩賺不賠的機會。而科創板最大的特征就是市場化定價。既然是市場化定價，就不會限制發行規模和價格——這些能動變化恰恰是保障市場有效定價的基本保障。



文章指出，當前中國正處於資本市場改革的過程之中，而科創板並試行註冊制正是強化市場功能的重大改革舉措。市場投資者面對科創板的新制度、新環境都需要一個適應過程，這意味著投資者不能固化思維、用以往的思路理解科創板企業上市定價的過程，不能視打新收益為理所當然的常態，否則很容易水土不服。同時，對投資者來說，科創板是一個專業投資市場，只有具有專業風險管理能力、風險定價能力以及具有較高風險可承載能力的投資者才能有效駕馭這個市場。相信未來，隨著市場各方對科創板的新制度、新環境、新方法不斷適應和熟悉，科創板的市場化定價將更有效率。



總之，科創板是中國資本市場制度變革的一大進步，是中國資本市場市場化改革不斷深化的又一里程碑，各方需要更好地加以呵護這一承載制度破局的市場。一方面，我們必須看到監管部門和上海交易所在不斷強化與完善信息披露制度、投資者保護制度，促進資本市場改革步履穩健地向前推進；另一方面，也要關注到市場呼喚科創板能考慮引入和推出集體訴訟制度和辯方舉證制度等。給予上市公司更多自主權的激勵同時，為其提供權責利對稱的約束條款，從交易制度等方面實現激勵約束相兼容。

