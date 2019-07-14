中評社北京7月14日電／養老金消息的每一次風吹草動都會引發熱議，隨著老齡化速度不斷加快，民眾對社保支出能力的關切也與日俱增。7月10日，國務院常務會議決定全面推開國資劃轉社保，意味著國資劃轉社保將迎來實質性進展，進入全面提速階段。



證券時報發表記者易永英文章表示，隨著老齡化速度加快，以及受人口結構等因素影響，確實已有若干省份出現養老保險基金當期收不抵支的情況。要彌補社保金虧空或緩解這種壓力，要麼公家買單，比如加大財政補貼力度，國資劃轉社保基金等；要麼個人買單，比如推遲退休年齡，提高社保繳費基數等。



其實，早在2000年全國社會保障基金理事會成立時，它就被賦予“減持或轉持國有股所獲資金”的權力，但種種原因使得國資劃轉社保的進展一直磕磕絆絆，未能全面推開。



今年6月，審計署報告顯示，至2019年3月底，已劃轉23戶央企國有股權約1132億元充實社保基金。但這一數字不到擬劃轉國有股權的10%，地方也僅有4省份啟動劃轉。



國資劃轉收益，是為了補缺口。與之相適應，可以考慮減少財政補貼，或降低費率。這樣才有利於實現代際公平，也有利於嚴密的養老金制度實現精算平衡。如今，“社保降費率”政策落地已兩月有餘，企業職工基本養老保險、失業保險、工傷保險繳費減少超過1280億元。這正是絕佳的窗口期，國資劃轉和社保降費可同步推進。



文章指出，此次國常會的決定，就給這一工作按下了快進鍵，也定了時間表。下一步，既要“必須確保社保費率降低”，也要“今年全面推開劃轉部分國有資本充實社保基金”。



下半年，在確保降低社保費率政策不打折扣落地的同時，要保障國資劃轉社保順利全面推行，還需要推出一系列保障舉措，如要打破部門利益的羈絆，要在國家層面出台一個適用於各級政府、各類國資的劃轉方案，以及穩妥推進省級統籌等。時間緊，任務重。期待國資劃轉社保打通“最後一公里”。



