汪毅夫：關於“日人說台灣”                     　

圖一，《台灣拓殖株式會社及關係會社事業分部圖》。（來源：汪毅夫提供） 中評社北京7月15日電（作者 汪毅夫）我在中國評論新聞網寫了《光復初期的〈台灣地理〉》，清晨就有師友毛曉陽、莊恒愷教授分別來了微信，告訴我：《台灣地理》作者宋家泰，正中書局1946年8月版。很感謝他們為我拾遺補缺、釋疑解惑。



宋家泰教授在《台灣地理》裡說：“日人說台灣，與吾人立場固多不同，惟吾人目的在引用資料，說明事實”。日人出於政治需要（間或出於學術興趣）、基於其立場研究台灣的作品既多且繁，這些作品多數未被譯述、很少得到引用。實際上，日人的有些作品是值得我們從中“引用資料，說明事實” 的。以同台灣地理密切關聯的台灣地圖為例，日人精心、精密繪制的台灣地圖有百數十種。其中，日人企業“台灣拓殖株式會社”繪制的《台灣拓殖株式會社及關係會社事業分布圖（1938）》（圖一）和《1939年台灣五州三廳郡街圖》（圖二）均在南沙群島地理方位上標“新南群島（高雄州高雄市）”。這是粗暴的侵略行為。須知，中國的地名和區劃容不得外人改訂！然而，如果我們從中“引用資料”，至少可以說明日人認南沙群島隸於高雄、隸於台灣（而台灣屬於中國），否認其他國家對南沙群島的“所有權”之“事實”。



附帶言之，同“滿鐵” 一樣，“台灣拓殖” 也是日本侵略者在中國設立的企業兼情報機構。



（作者汪毅夫系廈門大學台灣研究院講座教授、全國台灣研究會副會長）

