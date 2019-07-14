美國原油增產勢頭迅猛

中評社北京7月14日電／國際能源署12日說，由於美國原油產量仍在飈升，預期今後9個月全球油市將嚴重供大於求。為平衡供求，石油輸出國組織（歐佩克）以及俄羅斯等其他產油國最好“再加把勁減產”。



國際能源署一份月度報告說，非歐佩克產油國2020年有望日均增產210萬桶原油，其中美國所占份額高達200萬桶。



由於美國原油增產勢頭迅猛，國際能源署暗示歐佩克和其他產油國最好在原先減產協議基礎上再進一步減產。報告說，當前形勢顯然對“那些承擔市場調節職能的組織”構成重大挑戰。媒體把報告所說“組織”解讀為歐佩克。



現階段，歐佩克日均原油產量為3000萬桶。國際能源署預測，全球對歐佩克的日均原油需求2020年初可能降至2800萬桶，意味著供應過剩。



歐佩克本月1日決定，將原油減產協議延長9個月至2020年3月底。一些分析師認為，在全球原油需求增速放緩之際，歐佩克希望以改變供需關係方式推升油價。



隨後，歐佩克和非歐佩克產油國部長級會議2日舉行，俄羅斯等10個非歐佩克產油國決定加入歐佩克的延長減產協議。俄羅斯能源部長亞歷山大·諾瓦克會後說，此舉旨在避免庫存積壓、保持市場供給穩定。



歐佩克和俄羅斯等多個非歐佩克產油國2016年底達成原油減產協議，從次年開始一同減產，以推升原油價格。減產協議多次延長。按照2018年底的協議，參與方以2018年10月產量為基準，日均減產原油共計120萬桶，有效期到今年6月30日。



美國有線電視新聞網（CNN）2018年9月報道，依據能源部初步估算，美國成為全球最大產油國。美國媒體同年12月報道，美國成為原油淨出口國，打破過去將近75年對進口原油的持續依賴。