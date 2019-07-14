2019中國家庭帆船賽寧波站梅山灣啟航

中評社北京7月14日電／7月13日，由中國帆船帆板運動協會創辦的大型群眾性航海賽事——中國家庭帆船賽首次來到東海之濱的綠島藍海，共有來自全國各地的40支隊伍近200名選手參加本次寧波站賽事。尤其值得一提的是，7月13日下午，一場“高原遇見大海－家帆賽玉樹藏族學生帆船體驗活動”在賽場進行——正在寧波參加格桑花探索營的青海省玉樹地區的藏族學生與本次家帆賽的參賽家庭結對登上參賽家庭的帆船，體驗在大海飛馳的快樂。



來自青海省玉樹藏族自治州第二民族高級中學的40名藏族高一學生在2名老師的陪同下，開始生命中第一次遠行，這是他們生活中的一次“詩和遠方”：乘坐了16個小時大巴，32小時火車，追隨青藏鐵路的軌跡，從三江之源到達上海火車站，再經杭州灣跨海大橋、舟山跨海大橋後抵達寧波。13日下午，中國首位完成環球航海的女性宋坤首先為玉樹同學們做了一場題為“人生需要勇敢的揚帆遠航”主題分享活動，分享活動結束後，孩子們來到比賽現場，每個參賽家庭結對一位或多位玉樹學生，帶著他們升起船帆，掌舵出海。



當“高原遇到大海”這會是一個什麼感受？文次多江和3名同學登上了首日比賽第一名China＆UK Dream Team，在船上他們高興的和船長張紅麗交流，給船長唱歌。結束登岸以後他說：“這是我第一次坐帆船，寧波的海水很溫暖！”。“我一開始還有點害怕，後來就覺得在帆船上自由自在很舒服，我太喜歡帆船，喜歡大海了！”藏族女生才旺拉措羞澀的說。



在賽場上，首日完賽後的參賽家庭紛紛積極踴躍的駛往浮橋碼頭，希望能親自開船帶著這些高原的孩子在海中隨風前行，讓這些從海拔4000米高原來到寧波東海之濱的孩子們體驗到了帆船的樂趣，給這些孩子們一份難以忘卻的記憶，和家帆賽大家庭“家”的溫暖。



比賽結束，藏族的同學們向中國帆船帆板運動協會領導和本次比賽協辦及執行單位代表獻上了潔白的哈達。中國帆船帆板運動協會領導回贈中國帆船帆板運動國家隊的隊服給同學們，並勉勵他們要努力學習，做最好的自己。



（來源：中國日報網）