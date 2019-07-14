韓國一家航空公司取消赴日包機

中評社北京7月14日電／韓國一家航空運營商決定取消赴日本西部島根縣的包機，緣由是韓國和日本關係緊張，團隊旅遊需求減少。



日本共同社12日報道，韓國大韓通運航空公司通知日本島根縣政府，取消7月13日至25日從韓國首都首爾金浦機場到島根縣出雲機場的6架次往返包機。



島根縣知事丸山達也說，希望包機能早日恢復。“我們從一家旅行社聽說，日韓關係持續惡化，影響顯現，如旅遊計劃取消、難以招徠遊客。”



據島根縣政府的數據，一架50座包機6月6日至7月11日之間的平均上座率大約50.3%，共402人乘坐，全部經由韓國旅行社購買機票。



包機項目原定持續至10月底；那以後，有望轉為定期航班。



共同社報道，韓日關係正處於多年來的最低點。兩國因韓方“強征勞工索賠案”判決以及日方對輸韓部分半導體產業原材料的管制而關係緊張。



韓國法院去年以來相繼作出裁決，要求3家日本企業就第二次世界大戰期間強征韓國勞工分別作出賠償。日本政府堅持認定，依據兩國1965年簽訂的《日韓請求權協定》，這類索賠問題“已經解決”。



日本經濟產業省本月1日宣布，將對出口韓國的半導體工業材料加強審查和管控並將韓國排除在貿易“白色清單”以外。



韓方多次呼籲日方撤銷出口管制，指責日方意在報復韓國法院判處日企賠償二戰期間遭強征的韓國勞工。日方否認“報復”，拒絕撤銷管制。



（來源：新華網）