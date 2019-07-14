榜樣　｜　周永開：青山常在　初心不改

（圖片來源網絡） 中評社北京7月14日電／四川達州。一排斑嘴鴨，掠過天際。每年春夏，它們離開南亞次大陸，飛越喜馬拉雅山，在四川境內停留。斑嘴鴨羽翼之下，花萼山國家級自然保護區層巒叠嶂、綠樹葱蘢，呈現一派盎然生機——一位老紀檢監察幹部種下的“清風林”和整片森林融為一體，共同守護著長江上游重要的水系。



這位老人叫周永開，今年91歲。曾任達縣地區紀委書記的他，離休後28年不改為民本色，在花萼山帶領鄉親們植樹護林。



7月4日，有著74年黨齡的周永開，站在達州市紀委監委小禮堂鮮紅的黨旗下，再次舉起右手，與百名紀檢監察幹部一起重溫入黨誓詞。歲月深刻的魚尾紋下，是老人激動的淚花和堅定的目光。在建黨98周年前夕，周永開拿出節儉下來的10萬元退休工資，鄭重向黨組織交了一筆黨費。



這是一份沉甸甸的忠誠——青山常在，初心不改，信仰永存。



“雖然得罪少數人，但讓黨和人民滿意就行了”



1945年初秋，黎明前的夜幕下，現巴中市巴州區奇章中學後山。



在川北地下黨負責人之一王樸庵領誓下，17歲的周永開握指成拳，鄭重宣誓。特殊環境下，儘管宣誓者刻意壓低了聲音，但那澎湃著的激情縈繞在周永開的日後歲月。“那個場景始終就在眼前。黨旗真紅！感覺血液都要燃燒起來。”



“要做群眾的模範”，這個樸素的初心讓周永開無論在逆境還是順境，都能坦然面對，信念不變。



上世紀50年代末，濫砍濫伐造成原巴中縣群眾生活燃料極度缺乏。縣委決定大栽生長期短的巴茅草作燃料，由時任縣委副書記周永開負責落實。