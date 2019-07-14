紐約又停電：超4.3萬人受影響。（圖片來源：美聯社） 中評社北京7月14日電／1977年紐約大停電42周年的日子，紐約又……停電了。



據美國福克斯新聞最新消息，當地時間13日傍晚紐約部分地區發生大規模停電，造成交通信號燈中斷、電梯停運以及地鐵服務受到限制。目前，停電原因仍在調查中。



福克斯說，愛迪生聯合電氣公司當天報告稱，斷電的包括曼哈頓中城與上西區在內超過4.3萬名用戶。



紐約大都會運輸署（MTA）在推特上表示，多個地鐵站出現斷電跡象。



“我們正在努力找出原因，讓列車繼續運行。更多信息將會繼續跟進。”MTA說，列車正在繞過受停電影響的車站，從布魯克林、皇后區與布朗克斯區進入曼哈頓的服務將受到限制。



紐約市議會議長科裡·約翰遜（Corey Johnson）13日在推特上表示，公用事業單位報告，曼哈頓西49街的一個變電站遭遇“重大故障”（major disturbance），愛迪生聯合電氣公司正在進行修理。



據福克斯報道，乘車下班的網友在推特上發布照片顯示，車站停電，交通信號燈停止工作。為此，有警察在主要道路上指揮交通。紐約消防局表示，他們還收到報告，有人被困在電梯中，還有地鐵乘客被困在列車上。



福克斯新聞注意到，13日正好是紐約1977年大停電42周年的日子，那次停電對這座城市大部分地區的影響持續了48小時，引發搶劫、縱火以及其他犯罪活動。



（來源：環球網）