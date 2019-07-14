高端美容竟是“三無”騙局

中評社北京7月14日電／韓國籍美容“專家”在五星級酒店進行專業面診，注射“高端”美容針劑，本以為從此可以美麗動人，誰曾想，七八千乃至上萬元一支的美容針劑，進價才兩三百元；雍容華貴的外籍專家，也是“三無產品”，在國外竟是打掃衛生的保潔員。



山西省太原市公安局食藥環偵支隊近日偵破了這起案件，打掉了一個組織外籍人員，流竄山西、天津、青海等地，為美容客戶注射假美容針劑的犯罪團夥。



2018年9月初，民警獲知，經常有韓國籍人員出入太原市高檔酒店為美容客戶注射美容針劑，警方隨即成立工作專班。10月份，民警掌握了一條“近期有人組織韓國籍人員在某酒店為客戶注射假美容針劑”信息後，立即出擊。



經查，2016年10月以來，犯罪嫌疑人玉某平夥同其妻子、犯罪嫌疑人蔡某穎，與犯罪嫌疑人李某、張某琪夫婦密謀後對外宣稱，韓國知名整形專家親自提供微整形服務，將客戶邀請到太原市的五星級酒店客房內，由韓國籍犯罪嫌疑人尹某媛為客戶非法注射假美容針劑。



其中，犯罪嫌疑人李某負責在太原發展美容客戶，玉某平根據李某提供的客戶需求安排尹某媛在韓國購進玻尿酸、肉毒素等美容針劑，蔡某穎負責記錄並製作客戶檔案、進行手術現場拍照等。團夥內部約定按照五五分成的比例平分非法收入。



據太原市公安局食藥環偵支隊副支隊長尚華、綜合大隊長陳鵬等人介紹，他們採取的作案方式有幾個特點。首先，犯罪嫌疑人通過微信朋友圈發布美容廣告，僅向朋友之間介紹的熟人進行美容注射，方式較為隱蔽。其次，該團夥無固定經營場所，注射場所大多選在較為高端的酒店，約定好時間、地點後利用移動場所的經營環境，迷惑消費者高價消費，在規避執法部門日常監管的同時，也為後期售後維權留下隱患。



該團夥利用大眾對韓國美容行業盲目迷信的特點，雇傭非專業的韓國籍涉案人員偽裝成整形美容醫師，為客戶進行面診、注射。經偵查，年近60歲、裝扮得雍容華貴的韓國籍人員尹某媛，此前在韓國首爾某美容院從事美容按摩、衛生保潔等工作，本人並無任何醫療美容資質和經驗。