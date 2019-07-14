包商銀行被接管後，金融市場變化幾何？

中評社北京7月14日電／包商銀行被接管後，金融市場隨之發生了一些變化，部分中小金融機構融資一度受阻。在過去一個多月里，金融市場的調整和適應情況如何？對此，中國人民銀行相關人士做出了解答。



打破同業剛兌後市場在糾偏



5月24日包商銀行被接管後，不少市場人士關注到，對極少數大額對公和同業客戶沒有提供100%先期全額保障，也就是說打破了以往的剛性兌付。



“金融市場逐步認識到，過去在銀行體系中存在的同業業務剛性兌付問題必須要打破，一些高風險、冒進的行為要得到糾正。”人民銀行新聞發言人、包商銀行接管組組長周學東日前在上半年金融統計數據新聞發布會上表示，剛性兌付打破之後，過去同業業務中一些比較激進、忽視交易對手和金融產品風險的做法難以持續，部分中小金融機構短期出現了流動性困難。



周學東介紹，經過一段時間的觀察，市場正在逐步調整和適應，中小金融機構的融資狀況開始明顯好轉。據市場人士測算，目前中小金融機構同業業務的融資規模和水平，已恢復至接管前的80%到90%。



打破同業剛性兌付後，會否對中小金融機構傳統存貸業務帶來影響？央行的數據顯示，6月末，中小金融機構存款同比增長11.7%，較上年末提高2.4個百分點，比全部存款類金融機構高4個百分點；中小金融機構對實體經濟貸款餘額40萬億元，同比增長17.2%，較上年末下降0.1個百分點，比全部金融機構對實體經濟的貸款增速高4個百分點。



“儘管受到包商銀行被接管的影響，但是總體上來說，中小金融機構所受的直接影響並不大，隨著市場的調整和適應，已基本上恢復到了一個合理的水平。”周學東說。



非銀機構跨過半年末流動性緊張