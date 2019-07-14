篡改同學志願處罰過輕？專家：報志願系統存漏洞

中評社北京7月14日電／俗話說“十年寒窗苦讀，一朝金榜提名”。對許多人來說，高考承載著他們的夢想，是改變命運的重要轉折點。試考完了，填志願當然也是一次重要的選擇。不過就在近日，浙江、河南卻接連發生了兩起惡意填報、篡改他人志願的事件，引發輿論關注。



讓人心痛、甚至憤怒的是，這兩起事件，都是同窗所為。一個是因瑣事發生矛盾，河南中牟一考生惡意填報同學的志願；一個是因為自己高考沒考好，浙江台州一學生篡改了3名同學的志願。那麼，惡意填報或是篡改他人高考志願，應該承擔什麼法律後果？相關處罰是否“過輕”？又該如何加強防範，避免類似事件再次發生呢？



同班同學惡意填報、篡改他人志願



河南高招志願填報工作剛剛結束，但中牟縣考生劉某今年高考志願填的並不順利。按照規定，河南考生填報志願修改次數不得超過兩次，但是7月1號當天，劉某準備登陸河南省普通高校招生考生服務平台，準備填報志願時，發現自己的本科一批、二批志願已被填報，並已被連續修改2次，無法再做修改。劉某立即向當地教育招生部門說明情況，並在工作人員指導下報警。



經公安機關查明，犯罪嫌疑人系劉某同班同學喬某。因在校期間曾因瑣事發生矛盾，喬某在看到劉某的高考填報志願賬號及密碼後，進行惡意填報。目前，公安機關正在依法依規處理中。



無獨有偶，浙江一名考生也遭遇了同樣的事情。今年高考志願填報日期截止前，浙江省台州市天台縣的考生張某等三人按照自己的高考成績，分別填報了各自院校。幾天後，查看自己的志願時，卻發現高考志願被人篡改了，三人立馬向警方報案。警方通過偵查發現，作案者是三人的好朋友陳某，他得知三位同學的成績出色，擔心被取笑就篡改志願。目前浙江省考試院已恢復三人志願，陳某被行政拘留10天。



接連發生的兩起高考志願篡改事件，均由同窗所為。相關部門再度提醒，考生要增強個人信息保護意識和風險防範意識，妥善保管個人登錄密碼。河南省招生辦公室新聞發言人陳大琪：



陳大琪：“每次填報、修改或瀏覽完志願後，務必點擊‘退出’並關閉所有填報志願期間打開的瀏覽器窗口，以免他人進行不利於考生本人的修改和信息收集。”