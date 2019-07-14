中國聯通辟謠“不支持華為”

（圖片來源：中國聯通新浪微博截圖。） 中評社北京7月14日電／據中國聯通官方微博消息，近日，有自媒體編造“不支持華為的企業，居然還有國內四大運營商之一”、“聯通迎來大動作，5G合作商終於確定，可惜不是華為”的謠言，對中國聯通的5G合作與採購顛倒黑白、主觀臆斷、肆意歪曲、惡意誹謗。中國聯通強烈譴責這種居心不良、憑空捏造、濫扣帽子的造謠污蔑行為，並保留通過法律手段維護公司合法權益的權利。中國聯通正與華為、中興、愛立信等通信設備製造商，開展5G網絡組網試驗工作。



附聯通微博原文：



近日，公司注意到有關自媒體編造“不支持華為的企業，居然還有國內四大運營商之一”、“聯通迎來大動作，5G合作商終於確定，可惜不是華為”的謠言，對中國聯通的5G合作與採購顛倒黑白、主觀臆斷、肆意歪曲、惡意誹謗。這些自媒體為博眼球而毫無底線，中國聯通強烈譴責這種居心不良、憑空捏造、濫扣帽子、煽動公眾情緒、誤導社會輿論、極度不負責任的造謠污蔑行為，並保留通過法律手段維護公司合法權益的權利。



中國聯通作為國有大型骨幹央企，堅決站穩政治立場，時刻牢記肩負的政治責任、經濟責任和社會責任，堅定捍衛國有資產，正積極按照國家5G網絡部署要求，與華為、中興、愛立信、諾基亞、中信科等通信設備製造商，開展5G網絡組網試驗工作，積極探索5G應用創新，扶持和帶動國內5G芯片、終端、設備、製造業、應用等全產業鏈發展壯大。



在5G網絡商用部署方面，中國聯通始終以SA（獨立組網）為目標，持續推動5G關鍵技術突破，積極推進R16標準協議和SA（獨立組網）網絡設備、終端的成熟，積極推進基站和終端具備NSA／SA（非獨立組網／獨立組網）雙模能力；對5G網絡商用設備的選擇，也將通過公平、公正、公開的方式進行。



同時，中國聯通堅持開放合作的理念，在5G創新應用和產業生態建設方面持續發力，與各界合作夥伴在網絡技術、業務創新、商業運營等方面開展多方位立體化合作，實現與相關產業、垂直行業的有機融合，攜手各方打造良性5G生態鏈生態圈，推動全社會、全行業數字化轉型。



（來源：中國經濟網）