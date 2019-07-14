2019年全國夏糧生產獲得豐收

中評社北京7月14日電／國家統計局13日發布數據，2019年全國夏糧總產量14174萬噸（2835億斤），比2018年增加293萬噸（58.6億斤），增長2.1%。



其中，夏收穀物產量13248萬噸（2650億斤），比2018年增加261萬噸（52.2億斤），增長2%；小麥產量13106萬噸（2621億斤），比2018年增加267萬噸（53.3億斤），增長2.1%。2019年夏糧播種面積略減，但得益於單產恢復性增長，夏糧產量增加。



統計顯示，2019年全國夏糧播種面積26354千公頃（39531萬畝），比2018年減少349千公頃（523.3萬畝），下降1.3%。2019年全國夏糧單位面積產量5378公斤／公頃（359公斤／畝），比2018年增加180公斤／公頃（12公斤／畝），增長3.5%。



國家統計局農村司高級統計師黃秉信說，夏糧播種面積減少的主要原因是近年來各地積極推進農業供給側結構性改革，大力調整、優化農業生產結構，適當減少糧食播種面積，主動增加優質高效農作物的播種面積。此外，夏糧單產提高的主要原因是氣候條件總體有利，災情相對較輕。



“2019年夏糧生產獲得豐收為穩定全年糧食生產奠定了良好的基礎，有利於保供給、穩物價、惠民生，有力支撐了經濟社會平穩健康發展。”黃秉信說。



（來源：新華網）