央行：金融機構流動性狀況總體平穩

中評社北京7月14日電／7月12日，央行發布6月末和上半年的金融數據、社融數據。央行貨幣政策司司長孫國峰在上半年金融統計數據發布會上表示，6月份金融機構的流動性狀況總體平穩。



央行數據顯示，6月末，廣義貨幣（M2）餘額192.14萬億元，同比增長8.5%，增速與上月末持平，比上年同期高0.5個百分點；狹義貨幣（M1）餘額56.77萬億元，同比增長4.4%，增速比上月末高1個百分點，比上年同期低2.2個百分點；流通中貨幣（M0）餘額7.26萬億元，同比增長4.3%。上半年淨回籠現金628億元。



對於M2增速與上月持平、M1餘額同比增長4.4%，分析人士普遍表示符合預期。蘇寧金融研究院宏觀研究員陶金此前在接受《證券日報》記者採訪時，對6月份數據作預測時指出，M2預計長期保持平穩水平，鑒於流動性到信用的傳導機制改善，以及隨著銀行體系流動性改善，M1作為企業和居民的在手資金的變化方向是偏寬鬆的，增速大概率高於5月份水平。



在社融方面，6月末社會融資規模存量為213.26萬億元，同比增長10.9%。上半年社會融資規模增量累計為13.23萬億元，比上年同期多3.18萬億元。其中，6月份社會融資規模增量為2.26萬億元，比上年同期多7705億元。



聯訊證券首席經濟學家李奇霖認為，6月份社融新增2.26萬億元，遠超市場預期，而貸款和專項債是主要支撐力量。



貸款數據顯示，上半年人民幣貸款增加9.67萬億元，同比多增6440億元。分部門看，住戶部門貸款增加3.76萬億元，其中，短期貸款增加1萬億元，中長期貸款增加2.75萬億元；非金融企業及機關團體貸款增加6.26萬億元，其中，短期貸款增加1.47萬億元，中長期貸款增加3.48萬億元，票據融資增加1.18萬億元；非銀行業金融機構貸款減少3565億元。6月份，人民幣貸款增加1.66萬億元，同比少增1786億元。



李奇霖認為，貸款結構仍有優化空間。貸款總額主要靠風險偏低的居民部門貸款與企業部門短期貸款支撐，企業中長期貸款總額與占比都顯著低於季節性，表明銀行體系的風險偏好依然偏低，實體經濟的內生增長動能依然偏弱。