亞投行行長金立群：亞投行已步入穩步發展期

中評社北京7月14日電／在亞洲基礎設施投資銀行理事會第四屆年會會議結束後，亞投行行長金立群接受了央視記者的專訪。他表示，三年半以來，亞投行作為21世紀新型多邊開發銀行已經取得了初步的成績，由起步階段步入穩步發展階段。



亞洲基礎設施投資銀行行長 金立群：我們感到，第一個，這個銀行成立起來了，成員不斷地在擴大。我們整個制度建章立制，這個任務基本上已經完成了。第二個就是我們投資的國家的數量越來越多，但是還要再擴大，因為我們不能集中在只有少數的國家中，我想明年可能能夠達到二十多個國家。



亞投行年會為亞歐合作提供機會



本屆年會主題為“合作與互聯互通”，也是亞投行第一次在歐洲舉辦的年會，金立群表示，亞歐之間的合作是非常關鍵的，亞洲和歐洲目前在互聯互通方面仍然有許多工作要做。此次在盧森堡舉辦年會，是一個向歐洲展示亞投行、促進亞歐互聯互通的絕佳機會。



亞洲基礎設施投資銀行 行長 金立群：我們到這裡來，可以讓歐洲的金融界、企業界、商界更好地了解這個銀行。雖然我們（成立）三年半了，有些還是對亞投行的情況不是很熟悉，這次來經過（參加）我們大會，還有很多討論會，討論的議題也非常廣泛，讓人感覺到這個銀行，它的使命就是加強亞歐之間的聯繫。



亞投行與“一帶一路”有共同目標



在本屆年會的討論中，再次提出了亞投行應發揮自身作為多邊開發機構優勢，將自身戰略與各成員發展戰略以及“一帶一路”、歐盟歐亞互聯互通戰略等重大合作倡議對接。金立群表示，亞投行與“一帶一路”倡議，雖然在形式上有所不同，但兩者都有著共同的目標。