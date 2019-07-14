三星或將面臨停工？副會長赴日急商對策

中評社北京7月14日電／韓國時間昨晚9點左右，三星電子副會長李在熔回到韓國，結束了長達6天的日本之行。那麼韓國如何評價對此次李在熔的日本之行，韓國企業和政府針對日本的出口限制是否有最新對策？



此次三星電子副會長李在熔在日本共停留6天，遠超此前的預期，甚至缺席了前兩天文在寅總統與韓國30大企業負責人的會談。



據韓國媒體報道，在訪日期間內，李在熔走訪了日本相關企業及金融界人士，但具體的行程並沒有公開。昨晚李在熔到達機場後面對記者的提問也是閉口不言。



記者從韓國半導體業內了解到，此次李在熔的日本之行主要目的應該是求購日本對韓限制出口的三種半導體材料之一的氟化氫 。由於氟化氫的腐蝕性極強，無法長期保存，韓國企業一直是小批量進口。



氟化氫主要用來切割半導體基板，在半導體產品製造的600多道工序中，使用氟化氫的次數有時多達十多次。



據業內推測，目前三星電子的氟化氫存庫可能僅僅還能維持幾周時間，其他韓國半導體企業也不容樂觀 。



此前韓國業界曾寄希望於通過李在熔的日本之行，實現從日本製造商的境外工廠進口，或通過第三方迂回進口的方式獲得氟化氫。然而在目前日韓貿易爭端不斷發酵的當下，日本企業或很難鋌而走險。



LG相關負責人表示已經從其他國家購入氟化氫進行測試，同時俄羅斯方面也通過外交渠道表示可以為韓國企業提供氟化氫。然而專家指出，半導體原材料在投入量產前需經過1－6個月左右的測試，特別是氟化氫的純度對半導體產品的品質影響極大，短期內其他產品很難立即填補日產氟化氫空缺 。毫不誇張地說，現有的日產氟化氫庫存耗盡之時，或將成為韓國半導體企業的停工之日。