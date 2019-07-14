章瑩穎案律師析辯方選證人5大特點：目的是逃避死刑

中評社北京7月14日電／章瑩穎案被告克里斯滕森量刑階段審判期間，辯方傳喚的證人到目前出庭的，一共有大約18位。章瑩穎案家屬代理律師王志東指出，在選擇證人上，辯方利用親情、被告的人生轉變、其心理問題、給陪審團施壓等方式，目的是為了讓克里斯滕森不被判死刑，



據悉，辯方傳喚的證人包括克里斯滕森的父親，叔叔，舅舅，前妻，他小時候的玩伴，鄰居，高中和研究生同學，小學和中學老師，大學教授，在研究生期間一起做助教的同事和負責人，伊利諾伊大學心理咨詢中心的三位咨詢師，還有辯方律師聘請的心理咨詢專家蘇珊•左林博士。



【為逃避死刑，辯方這樣選擇證人】



章瑩穎家屬代理律師王志東對中新網記者表示，我們知道辯方的目的是為了讓克里斯滕森不被判死刑。因此辯方在選擇證人上，大概有如下幾個特點：



第一，親情。



王志東律師表示，辯方故意選用了克里斯滕森的父親開場，並試圖以其聲淚俱下的作證打動陪審團。辯方結尾的證人是克里斯滕森的母親和妹妹，她們兩人作證時的悲情表現是可以預料的。



第二，轉變。



辯方選擇了克里斯滕森人生過程當中的見證人，試圖證明，他原本是一個正常的人，甚至相當出色。他是在案發前的一兩年發生了很大變化，酗酒是主要原因，導致學習成績一落千丈，婚姻走向了終結。



第三，心理。