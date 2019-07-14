加外交部：又一加拿大公民在華被拘

中評社北京7月14日電／綜合美國有線電視新聞網（CNN）、加拿大廣播公司（CBC）消息，加拿大全球事務部（外交部）13日證實，又有一名加拿大公民在中國被拘留。



加拿大全球事務部一位發言人說，這名加拿大公民是在中國山東省煙台市被拘留的，但並未透露此案是否與中國警方日前拘留16名涉毒外國人有關。



發言人還說，加拿大官員正在向這名被拘留的加拿大公民提供領事協助。但由於“隱私法”規定，無法公布有關加拿大人被拘的任何其他細節。



中國江蘇省徐州市警方7月10日通報稱，7月以來，經依法偵查，成功破獲一起涉毒案件，截至目前共抓獲涉毒人員19人，其中16人為外籍人員（7人為某教育機構外教，另9人為學生）。依據相關法律法規，1名外籍人員因涉嫌刑事犯罪被依法刑事拘留，18名涉毒人員被行政拘留。



隨後有媒體稱，涉事教育機構為英孚青少兒英語徐州中心。總部位於瑞士的連鎖語言學校英孚教育10日晚些時候發表一份聲明，承認其在徐州的一所分校發生一起涉嫌涉毒案件。該公司表示正在配合警方調查並將解聘（或開除）被證實涉毒的人員。



CBC稱，徐州距離煙台約600公里。



CBC還提到，英國12日也表示，正為4名在華因毒品指控被拘的英國公民提供領事協助。“4名英國人在江蘇省被拘留後，我們正與中國有關部門聯繫並（為他們）提供領事援助”，英國駐北京大使館的一名女發言人表示。



針對此次多名外國人因涉毒被拘一事，中國外交部發言人耿爽在7月12日的記者會上表示，江蘇省公安機關近日查獲一起外籍人員涉毒案，目前案件正在偵辦中。公安機關已經及時向相關國家的駐華使領館進行了領事通報，依法保障當事人的正當權益。這是我目前掌握的情況。