特朗普證今採行動　全國搜捕非法移民

中評社香港7月14日電／美國總統特朗普證實今天起在全國展開搜捕行動，主要針對已接獲法庭離境令但仍然留在美國的非法移民，預料這項行動會在十個城市進行，將有數以百計的家庭、涉及至少二千人被遞解出境。



星島日報報道，特朗普原本於上月在社交網Twitter宣布展開大規模拘捕行動，但由於行動被傳媒曝光而押後兩周，現決定於十四日付諸行動，強調這是為了遏制來自中、南美洲的偷渡潮。特朗普上周五對記者說：“非法入境者繼續湧入這個國家，我們是合法地送他們走。”他形容這是一次大規模執法行動，主要是把罪犯送離美國。



移民及海關執行處（ICE）處長阿爾邦斯表示，這一波行動結束後，仍會在全國各地執行驅逐無證居民的行動。



根據政府提供的數字，在平常的日子，移民及海關執行處平均每周都會拘捕數以千計黑市居民。一般來說，當局採取拘捕行動之前都不會事先張揚或預早發出警告。特朗普今次預告會有大規模拘捕行動，極不尋常。



有團體指出，一些黑市居民可能會匿藏起來，逃避拘捕。特朗普則對記者說，他不在乎，因為如果有消息外泄，總會外泄。



特朗普宣布上述消息後，一些城市的市長重申一貫立場，不會與移民及海關執行處的人員合作採取拘捕行動，並設立渠道為有需要人士提供協助，讓他們明白自己的權利，例如若有移民及海關執行處的人員敲他們的家門，除非對方出示法庭發出的拘捕令，否則他們有權不開門，也有權在代表律師不在場下，拒絕回答問題或簽署任何文件。



表明不合作的市長包括亞特蘭大、巴爾的摩、芝加哥、丹佛、休斯敦、洛杉磯、邁阿密、紐約和三藩市的市長，大部分隸屬反對黨民主黨。



三藩市市長布里德上周五在市府大樓內與眾多官員一同現身，批評聯邦政府的執法行動將為移民社區帶來更多的恐懼與痛苦，不合情理。她說︰“三藩市將堅持庇護政策，支持居民多樣性與包容性價值觀。”



加州眾議員邱信福批評特朗普為其政治遊戲發起一場針對移民的戰爭是不道德的，他說︰“三藩市與加州是移民所建，我們現在的成就源於移民，未來的發展也將仰賴移民。”