江蘇連雲港一父親持木棍暴打兒女　警方：已被刑拘

中評社北京7月14日電／江蘇連雲港一名男子手持木棍對兩個孩子進行暴打的視頻在網絡瘋狂傳播。13日深夜，連雲港東海警方發布通報稱，打人者是兩個孩子的父親，目前已被刑拘，兩個孩子已交由母親監護。



網絡傳播的共有兩段視頻，其中一名穿著裙子的小女孩，被一身穿白色上衣的男子用木棍暴打，小女孩發出痛苦的慘叫。另一段視頻中，被打的是一名身穿黑色衣服的小男孩。兩段視頻在網絡傳播後，打人男子遭到網友譴責。



7月13日深夜，東海縣警方發布通報稱，2019年7月12日晚，東海縣公安局溫泉派出所接報警稱：溫泉鎮西連灣村葛某持棍毆打子女。接報警後，東海縣公安局立即派出警力前往調查，迅速將葛某傳喚至溫泉派出所。



經查，7月12日，犯罪嫌疑人葛某（男，36歲，東海縣溫泉鎮西連灣村人）連續飲酒，並酒後駕駛機動車，在家中對其妻子張某（33歲）隨意毆打，張某外出躲避。後葛某持棍先後毆打其女兒（8歲）和兒子（13歲）。在毆打過程中，葛某讓子女互相拍攝，欲將毆打視頻發給妻子，以脅迫妻子回家，後該視頻被轉發傳播。經醫生診斷葛某妻子輕微受傷，其子女身體多處軟組織受傷。



目前，犯罪嫌疑人葛某已被公安機關刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。公安機關將對案件偵辦情況及時向社會公布。葛某子女現由其母親監護。



東海警方稱，維護婦女、兒童合法權益是全社會的共同責任，警方對侵害婦女、兒童的違法犯罪行為將依法嚴肅懲處。



（來源：環球網）