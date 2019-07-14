杭州一地下車庫凌晨起火　約20輛電動車燒成鐵架子

中評社北京7月14日電／昨天上午，有讀者打進錢江晚報熱線96068，稱凌晨杭州新塘家園東區地下一樓電動車起火，燒掉了許多輛。兩個女的被煙嗆到受傷，送到邵逸夫醫院。



記者趕到了現場。新塘家園東區位於運河西路與嚴家路交叉口附近。火災發生在小區11幢地下停車庫。



有居民從窗口跳下逃生



錢報記者趕到現場時，還能聞到很濃的煙味，2單元門口的警戒線依然拉著，通往地下一樓的那部電梯也已經停用。



從樓梯走下去看，2單元的地下車庫內一片狼藉，被燒毀的電動車只剩下了變形的框架。單元入口的背面（陽台一側）的墻體，黑黑一長條，有六七樓那麼高，特別明顯。



小區環衛阿姨說：“都是地下室的火勢燒起來，熏黑的，火勢太猛了。”



11幢兩個單元，每個單元18樓高。



王阿姨是1單元7樓的住戶，她告訴記者：“這兩天下雨天氣涼快，我們不開空調，都開窗睡覺的。也幸虧開了窗睡覺，不然怎麼死的都不知道。半夜三點多四點不到的光景，我被煙嗆醒了，起來一看，下面亂糟糟的，很大的煙。我心想不好，跟家人拿了塊濕毛巾捂住嘴鼻就往下跑。”



王阿姨說，雖然火是從2單元地下室燒起來的，但是1單元的地下室跟2單元的是連通的，這煙也嚴重影響到了1單元的居民。



當王阿姨跑到樓下時，很多人都已經下來避難了。