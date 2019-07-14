我國金融對實體經濟支持力度持續加大

中評社北京7月14日電／中國人民銀行日前發布的數據顯示，2019年上半年我國社會融資規模增量累計為13.23萬億元，比上年同期多3.18萬億元；6月末廣義貨幣M2的餘額192.14萬億元，同比增長8.5%；人民幣存款餘額187.57萬億元，同比增長8.4%。如何看待當前金融形勢？未來金融供給側結構性改革的著力點在哪裡？中國人民銀行相關負責人進行了詳解。



貨幣政策力度鬆緊適度



數據顯示，6月末廣義貨幣M2同比增長8.5%，這個水平已經連續保持三個月，也是去年二季度以來較高的一個增長水平。



“8.5%的M2增長比上年同期提高了0.5個百分點，這是人民銀行堅持穩健的貨幣政策，保持政策力度鬆緊適度，以及流動性合理充裕效果的體現。”中國人民銀行調查統計司司長兼新聞發言人阮健弘認為，今年以來人民銀行會同有關金融管理部門，推動銀行發行永續債，多渠道補充銀行資本金，穩定監管預期，增強了商業銀行的資金運用能力，推動了M2增速的企穩。主要表現在：



一是銀行的貸款總體保持較快增長。6月末人民幣貸款餘額為145.97萬億元，同比增長13%，比上年同期提高0.3個百分點，仍然保持在較高的水平上。



二是銀行債券投資增速較快。6月末銀行債券投資同比增長18.8%，比上年同期提高4.6個百分點，處於歷史較高水平，較好地支持了地方政府專項債和企業債的發行。



三是商業銀行以股權投資方式對非銀行金融機構融出資金規模的降幅有所收窄。6月末商業銀行對非銀行金融機構融出資金規模下降了6.8%。意味著去年以來銀行表外資金大幅下降的狀況明顯緩和，表內外資金關係以及表外融資的變化都趨於穩定，銀行派生貨幣的能力明顯增強。



“總體看，目前銀行體系流動性合理充裕，6月末金融機構的超儲率為2%，比上年同期提高0.2個百分點。銀行間同業拆借利率較低，6月份平均為1.7%，比上年同期低1.03個百分點。金融機構貨幣派生能力較強，貨幣乘數是6.14，也是歷史上較高的水平。”阮健弘指出。